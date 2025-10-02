नागौर में किसान के घर में भीषण आग, 1 लाख से ज्यादा नकदी सहित बच्चों की किताबें, कपड़े, कूलर-पंखे और घरेलू सामान राख

तरनाऊ (नागौर): सीमावर्ती मातासुख गांव की एक रहवासी ढाणी में बुधवार शाम अचानक लगी आग ने एक किसान परिवार को भारी नुकसान पहुंचा दिया। देर शाम करीब सात बजे अज्ञात कारणों से लगी इस आग में किसान भंवरलाल पुत्र सीताराम मेघवाल की ढाणी में रखी नकदी, घरेलू सामान, बच्चों की किताबें, कपड़े, कूलर-पंखे सहित सबकुछ जलकर खाक हो गया। आग से ढाणी की आधी पट्टियां भी टूट गईं।