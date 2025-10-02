फिर करवट लेगा मौसम: राजस्थान में आ गई ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, अक्टूबर में इस तारीख तक झमाझम बरसेंगे बादल



मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए नागौर, जोधपुर ार पाली जिलों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना के साथ कहीं-कहीं पर तेज़ हवा (20-30 kmph) की चलने की संभावना भी जताई है। साथ ही मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने पेड़ों के नीचे शरण ना लेने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल देने की अपील की है।