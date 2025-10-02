फिर करवट लेगा मौसम: राजस्थान में आ गई ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, अक्टूबर में इस तारीख तक झमाझम बरसेंगे बादल

भारी बारिश की चेतावनी (Photo-ANI)
Heavy Rain Alert: राजस्थान से विदा लेने के बाद मानसून कोटा संभाग को अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में भी भिगोएगा। बुधवार को दिनभर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार, वेल मार्क लो प्रेशर उ.पू. अरब सागर, सौराष्ट्र तट पर अवस्थित है। उ.पू. राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र व ट्रफ लाइन भी सक्रिय है। एक और नया वेल मार्क लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में बन गया है।
इसके आगामी 48 घंटों में लगभग पश्चिम की ओर आगे बढ़ने और तीव्र होकर 3 अक्टूबर को ओडीशा-आंध्रप्रदेश तट पर गहरा अवदाब बनकर आगे बढ़ने की संभावना है। इसके असर से कोटा संभाग समेत अन्य जगहों पर बारिश की संभावना है।
राज्य के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहने तथा 5 से 7 अक्टूबर के दौरान पुनः बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।
मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए नागौर, जोधपुर ार पाली जिलों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना के साथ कहीं-कहीं पर तेज़ हवा (20-30 kmph) की चलने की संभावना भी जताई है। साथ ही मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने पेड़ों के नीचे शरण ना लेने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल देने की अपील की है।
