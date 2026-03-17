जयपुर में सौतेली नाबालिग बेटी से बलात्कार, 2 लाख रुपए और जेवर लेकर फरार, दिल्ली में छिपा था आरोपी

आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, लेकिन पुलिस की तकनीकी टीम उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। पुख्ता सूचना मिलने पर जयपुर पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद क्षेत्र में दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि फरारी के दौरान उसकी मदद करने वालों का पता लगाया जा सके।