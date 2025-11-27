Jaipur: अजमेर रोड पर फिर से लगी भीषण आग, छह दमकलें दौड़ीं, भरे हुए रखे थे तीन सिलेंडर… बड़ा नुकसान

स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाके के कारण आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन प्रसिद्ध नमकीन भंडार और मैरिज गार्डन का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। पुलिस ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। दुकान में तीन सिलेंडर भी रखे थे। गनीमत रही कि वे नहीं फटे नहीं तो बड़ा नुकसान संभव था। उल्लेखनीय है कि पिदले कुछ दिनों से राजधानी जयपुर में खास तौर पर अजमेर रोड पर कई बड़े हादसे हो चुके हैं। सिलेंडरों से भरे हुए वाहनों में धमाकों के अलावा अजमेर रोड पर और भी कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं।