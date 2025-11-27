Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: अजमेर रोड पर फिर से लगी भीषण आग, छह दमकलें दौड़ीं, भरे हुए रखे थे तीन सिलेंडर… बड़ा नुकसान

Jaipur Fire News: आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर से ही दिखाई दे रही थीं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। छह दमकलों ने आग पर काबू पाया ।

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 27, 2025

Ajmer Road Fire Pic - Patrika

Jaipur News: राजधानी जयपुर के सोडाला क्षेत्र में अजमेर रोड, पुरानी चुंगी के पास स्थित बीकानेरी रसगुल्ला, नमकीन भंडार में गुरुवार सवेरे भीषण आग लग गई। दुकान से शुरू हुई यह आग इतनी विकराल थी कि इसने पास ही स्थित एक मैरिज गार्डन को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों जगहों पर भारी नुकसान हुआ है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि पुलिस और दमकल विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर से ही दिखाई दे रही थीं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। छह दमकलों ने आग पर काबू पाया ।

स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाके के कारण आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन प्रसिद्ध नमकीन भंडार और मैरिज गार्डन का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। पुलिस ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। दुकान में तीन सिलेंडर भी रखे थे। गनीमत रही कि वे नहीं फटे नहीं तो बड़ा नुकसान संभव था। उल्लेखनीय है कि पिदले कुछ दिनों से राजधानी जयपुर में खास तौर पर अजमेर रोड पर कई बड़े हादसे हो चुके हैं। सिलेंडरों से भरे हुए वाहनों में धमाकों के अलावा अजमेर रोड पर और भी कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं।

Updated on:

27 Nov 2025 10:33 am

Published on:

27 Nov 2025 10:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: अजमेर रोड पर फिर से लगी भीषण आग, छह दमकलें दौड़ीं, भरे हुए रखे थे तीन सिलेंडर… बड़ा नुकसान

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

