Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो फेज-2 पर आया नया अपडेट, जानें क्या हैं प्रोजेक्ट के मुख्य बिंदु

Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का निर्माण इस वर्ष के अंत तक शुरू होने की संभावना है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) की देखरेख में फेज-टू का काम किया जाएगा। इस चरण की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेट रिपोर्ट) भी डीएमआरसी ने तैयार की है। इसके साथ ही वैकल्पिक रास्तों की डीपीआर का काम भी चल रहा है। डीएमआरसी विस्तृत डिजाइन सलाहकार उपलब्ध कराएगा, जो परियोजना के समग्र निर्माण की निगरानी करेंगे।
निर्माण के दौरान जेएमआरसी के प्रतिनिधि कार्य की निगरानी करेंगे और गुणवत्ता संबंधी किसी भी समस्या की जानकारी डीएमआरसी को देंगे। इसके लिए डीएमआरसी को परामर्श शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जयपुर मेट्रो के पहले चरण का निर्माण भी डीएमआरसी की देखरेख में किया गया था।
जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वैभव गालरिया ने बताया कि जयपुर मेट्रो ने इस परियोजना के लिए परामर्श कार्य डीएमआरसी को सौंपा है।
टोंक रोड, प्रहलादपुरा से सीकर रोड पर टोडी मोड़ तक 42.80 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण किया जाएगा। मेट्रो अधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार से जल्द अनुमति मिलने के बाद इस वर्ष के अंत तक काम शुरू कर दिया जाएगा।
1- इसमें 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत मेट्रो स्टेशनों का निर्माण शामिल है।
2- 39.625 किलोमीटर से अधिक ट्रैक एलिवेटेड होगा।
3- परियोजना की अनुमानित लागत 12,600 करोड़ रुपए से अधिक है।
