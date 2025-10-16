Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो फेज-2 पर आया नया अपडेट, जानें क्या हैं प्रोजेक्ट के मुख्य बिंदु

Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का निर्माण इस वर्ष के अंत तक शुरू होने की संभावना है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) की देखरेख में फेज-टू का काम किया जाएगा। इस चरण की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेट रिपोर्ट) भी डीएमआरसी ने तैयार की है। इसके साथ ही वैकल्पिक रास्तों की डीपीआर का काम भी चल रहा है। डीएमआरसी विस्तृत डिजाइन सलाहकार उपलब्ध कराएगा, जो परियोजना के समग्र निर्माण की निगरानी करेंगे।