Jaipur: नगर निगम ने 32 साल बाद भी नहीं दिया भूखंड, अब इतना हर्जाना भी देना होगा

अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि नगर निगम ने परिवादी को वर्ष 1993 में जयपुर की गांधी विहार आवासीय योजना में 230 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया था। भूखंड का कब्जा नहीं मिलने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2023 में जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश किया गया। परिवाद में कहा कि परिवादी को पहले भूखंड संख्या 117 आवंटित होना बताया और आरटीआइ से भूखंड संख्या 118 आवंटित होने की जानकारी मिली।