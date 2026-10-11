Jaipur Traffic Alert: नवरात्र मेले के दौरान इन रास्तों पर रहेगी पाबंदी, घर से निकलने से पहले देख लें रूट

शोभायात्रा के दौरान संजय सर्कल, अजमेरी गेट, चौगान चौराहा, त्रिपोलिया टी-पॉइंट, बड़ी चौपड़, रामगंज चौपड़ और सुभाष चौक से आने वाले यातायात को समानांतर मार्गों से निकाला जाएगा। यात्रा मार्ग पर चलने वाली मिनी बसों और सिटी बसों का संचालन भी वैकल्पिक रास्तों से होगा। यात्रा के सांगानेरी गेट से गुजरने के दौरान अजमेरी गेट, टोंक रोड, चौड़ा रास्ता और टीपी नगर से आने वाले वाहनों को यादगार तिराहा, मानप्रकाश स्लिप लाइन, रामनिवास बाग और घाटगेट के वैकल्पिक रास्तों से निकाला जाएगा। पुलिस ने आमजन से निर्धारित वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की है।