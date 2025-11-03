जयपुर में कचरा वसूली का नया सिस्टम: फ्लैट वालों से 80 और निजी मकान से 20-150 रुपए, वेंडर-होटल समेत सभी के रेट तय



मानसरोवर जोन में फ्लैट में रहने वाले लोगों से प्रति महीने 80 रुपए और स्ट्रीट वेंडर्स से 50 रुपए लिए जाएंगे। वहीं, मकानों के आकार के अनुसार शुल्क तय किया गया है। न्यूनतम 20 रुपए और अधिकतम 150 रुपए प्रति महीने। इससे पहले यह व्यवस्था ग्रेटर नगर निगम के मालवीय नगर और मुरलीपुरा जोन में लागू है। जहां से हर महीने 60 से 70 लाख रुपए तक यूजर चार्ज वसूला जा रहा है।