कार्यभार संभालते ही क्या बोले जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल? अपराधियों को दिया ये कड़ा संदेश

मित्तल ने साइबर क्राइम को एक बड़ी चुनौती बताते हुए इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने आम जनता को आश्वस्त किया कि अपराध की शिकायत के लिए उन्हें कमिश्नरेट या पुलिस मुख्यालय तक जाने की जरूरत नहीं होगी। थानों पर ही सभी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान किया जाएगा।