कार्यभार संभालते ही क्या बोले जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल? अपराधियों को दिया ये कड़ा संदेश

Rajasthan News: राजधानी जयपुर में शनिवार को नए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने औपचारिक रूप से अपने पद का कार्यभार संभाल लिया है। सुबह 10 बजे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे मित्तल का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ के साथ-साथ कमिश्नरेट के सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें आईपीएस अधिकारी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और सीआई शामिल थे, मौजूद रहे।
कार्यभार संभालते ही मित्तल ने कमिश्नरेट में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें पुलिस कमिश्नर (ऑपरेशन) राहुल प्रकाश, एडिशनल कमिश्नर डॉ. राजीव पचार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर (क्राइम) मनीष अग्रवाल, योगेश गोयल और चारों जिलों के डीसीपी शामिल हुए।
इस बैठक में मित्तल ने कानून-व्यवस्था को लेकर अपनी रणनीति साझा की और अपराध नियंत्रण को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अपराध की कमर तोड़ना है। पुलिस को हर घटना पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। अगर पुलिस समय पर क्राइम सीन पर पहुंचे और तुरंत कार्रवाई शुरू करे, तो अपराध सुलझाने की संभावना बढ़ जाती है।
मित्तल ने साइबर क्राइम को एक बड़ी चुनौती बताते हुए इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने आम जनता को आश्वस्त किया कि अपराध की शिकायत के लिए उन्हें कमिश्नरेट या पुलिस मुख्यालय तक जाने की जरूरत नहीं होगी। थानों पर ही सभी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान किया जाएगा।
उन्होंने पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता के साथ संवाद बनाए रखें और हर मामले में पारदर्शिता बरतें। उनका यह दृष्टिकोण पुलिस प्रशासन में तेजी और जवाबदेही लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
