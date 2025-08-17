32 अरब की महाठगी: फर्जी निवेश कंपनियों का जाल एमपी से राजस्थान तक फैला, सरगना लविश चौधरी फरार



जांच के दौरान एसटीएफ को हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि इंडेंट बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 7.2 अरब रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। वहीं, रेंटल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की दूसरी कंपनी के खाते में इसी अवधि में 15.80 अरब रुपए का लेन-देन मिला। इस तरह कुल 32 अरब रुपए से ज्यादा का फर्जी ट्रांजेक्शन सामने आ चुका है।