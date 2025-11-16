जयपुर की जनता के लिए खुशखबरी: रामबाग चौराहे पर लगा एयर प्यूरीफायर, 3 स्थानों पर और लगेंगे

प्रथम चरण के तहत रामबाग चौराहा स्थित फुटपाथ पर स्टैंड बनाकर इसे लगाया गया है। प्रदूषित तत्वों को यह कितना कम कर रहा है, इसका परीक्षण चल रहा है। डेटा के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि उस क्षेत्र में कितना प्रदूषण कम हुआ। अगर इससे प्रदूषण से राहत मिलेगी तो शहर में तीन अन्य यातायात दबाव वाले चौराहों पर भी इसे लगाया जाएगा।