फर्जी मार्कशीट बनाकर लगवाता था नौकरी, बदले में लेता था 35 हजार, वांटेड के बैग से कई फेक दस्तावेज बरामद



एडीजी ने बताया कि डाक विभाग ने संबंधित बोर्ड से आरोपी लोकेश की 10वीं की मार्कशीट का सत्यापन करवाया। बोर्ड ने मार्कशीट फर्जी बताते हुए जारी नहीं करना बताया। तभी अनुसंधान के बाद लोकेश को गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ में बताया कि मार्कशीट उसके दोस्त विकास कुमार यादव व हितेश यादव ने बनवाई थी।