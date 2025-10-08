Jaipur News: सिस्टम में ‘करंट’ नहीं और इंस्पेक्टर को याद नहीं, तो सुरक्षा किसके भरोसे, घटना के बाद जागे जिम्मेदार

राजस्थान में अस्पतालों, बहुमंजिला इमारतों और सार्वजनिक स्थलों पर बिजली सिस्टम की मॉनिटरिंग और सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। नियमों के अनुसार इन जगहों पर नियमित विद्युत निरीक्षण होना चाहिए, लेकिन विद्युत निरीक्षणालय विभाग अब तक कोताही बरतता रहा है। स्थिति यह है कि मुख्य विद्युत निरीक्षक तक को याद नहीं कि अंतिम बार कब किसी अस्पताल या मल्टीस्टोरी बिल्डिंग का निरीक्षण हुआ था। यह लापरवाही तब उजागर हुई जब एसएमएस ट्रोमा सेंटर में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई।