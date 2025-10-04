Jaipur News: बारिश ने धोया आसमान, दशहरा पर आबोहवा सुधरी, आदर्श नगर सबसे साफ

Air Quality improvein Jaipur: दशहरा पर बारिश होने से शहर की आबोहवा में शुक्रवार को सुधार नजर आया। दोपहर 12 बजे और शाम 6 बजे का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) कहीं अच्छा तो कहीं ठीक रहा जो राहत की बात है। वहीं पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) 2.5 और पीएम-10 माइक्रोन आकार के धूल के कणों के स्तर में भी सुधार नजर आया। शहर में इनका स्तर 52 से 104 तक रहा। शहर में सबसे शुद्ध हवा आदर्श नगर क्षेत्र की रही, जहां का एक्यूआइ 50 से 60 रहा, जबकि मानसरोवर का एक्यूआइ 49 से 77 रहा। सीतापुरा का एक्यूआइ 41 से 65 रहा, वहीं शास्त्री नगर का एक्यूआइ 61 से 65 रहा। पुलिस कमिश्नरेट का एक्यूआइ 97 से 99 रहा। इससे शहर की आबोहवा में सुधार देखा गया।