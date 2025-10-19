Jaipur News: रेस्टोरेंट में तेज धमाके से सिलेंडर फटा, दो मंजिला इमारत ढही, एक की मौत

फोटो पत्रिका
किशनगढ़ रेनवाल (जयपुर)। जयपुर ग्रामीण के रेनवाल में रविवार शाम 4 बजे एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई, जिसके कुछ देर बाद ही तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। सिलेंडर ब्लास्ट इतना तेज था कि दो मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना किशनगढ़ रेनवाल के पेट्रोल पंप फाटक के समीप की बताई जा रही है।
धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेनवाल थाना प्रभारी देवेंद्र चावला पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही नगर पालिका की दमकल टीम और राजस्व विभाग की टीमें भी राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। मलबे में दो लोगों को बाहर निकाला। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया।
पुलिस इमारत गिरने के कारणों की जांच की जा रही है। पूरे इलाके को घेराबंदी कर दिया है। घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और राहगीर जमा हो गए। घटना की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी सर्वेश शर्मा, पालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल, अधिशासी अधिकारी सूर्यकांत शर्मा और जोबनेर डिप्टी खलील अहमद सहित रेनवाल व जोबनेर की दमकल टीमें मौके पर पहुंची। उन्होंने राहत कार्यों का जायजा लिया।
