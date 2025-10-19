Jaipur News: रेस्टोरेंट में तेज धमाके से सिलेंडर फटा, दो मंजिला इमारत ढही, एक की मौत

धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेनवाल थाना प्रभारी देवेंद्र चावला पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही नगर पालिका की दमकल टीम और राजस्व विभाग की टीमें भी राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। मलबे में दो लोगों को बाहर निकाला। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया।