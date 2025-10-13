प्रतिभा को सलाम: 33वीं दृष्टिबाधित संगीत प्रतियोगिता में कलाकारों ने सुरों से रचा जादू, दर्शक हुए मंत्रमुग्ध



मौका था मानसरोवर स्थित माहेश्वरी समाज के भवन ‘अभिनंदन’ में आयोजित तीन दिवसीय 33वीं अखिल भारतीय दृष्टिबाधित संगीत प्रतियोगिता के फाइनल का। रविवार को फाइनल में बाल वर्ग और युवा वर्ग के कई कलाकारों ने गायकी से प्रतिभा का प्रदर्शन कर कलाप्रेमियों की खूब तालियां बटोरीं। यह प्रतियोगिता अनुराग संगीत संस्थान की ओर से आयोजित की गई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी शामिल हुए। इस अवसर पर संस्थान के सदस्यों ने शॉल, माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सुधांशु कासलीवाल शामिल हुए।