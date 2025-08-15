Rajasthan : जयपुर में नाइट बाजार योजना अगर हो जाए साकार, तो मिलेंगे कई बड़े फायदे

Jaipur News : राजस्थान के गुलाबी नगर जयपुर में पिछले सात वर्ष से नाइट बाजार विकसित करने की कवायद की जा रही है। कभी योजना का स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया, तो कभी अधिकारियों की जल्दबाजी ने इसे डुबो दिया। जयपुर ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक विविधता और पर्यटन के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। इन्हीं को देखने के लिए रोज हजारों सैलानी पहुंचते हैं। यदि नाइट बाजार योजना साकार हो जाए तो सैलानी न सिर्फ रात को रुकेंगे, बल्कि स्थानीय उत्पाद की खरीदारी करेंगे। इससे शहर की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे। लेकिन नाइट बाजार को लेकर न तो जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया और न ही अधिकारियों ने गंभीरता से काम किया।