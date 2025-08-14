Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Railway Gift : कृष्ण जन्माष्टमी पर रेलवे का तोहफा, आज से चलेगी दिल्ली-रींगस स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

Railway Gift : कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के उपलक्ष्य पर रेलवे ने दिल्ली से रींगस के बीच स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। जानें पूरा शेड्यूल।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 14, 2025

Krishna Janmashtami Railway Gift Delhi-Ringas special train will run from today know complete schedule
फाइल फोटो पत्रिका

Railway Gift : कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के उपलक्ष्य पर रेलवे ने दिल्ली से रींगस के बीच स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दिल्ली-रींगस स्पेशल ट्रेन 14, 15 व 16 अगस्त को (03 ट्रिप) दिल्ली से रात 8.40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4.30 बजे रींगस पहुंचेगी।

ये रहेगा ठहराव

रींगस-दिल्ली स्पेशल ट्रेन 15, 16 17 अगस्त को (03 ट्रिप) रींगस से सुबह 5.05 बजे रवाना होकर दोपहर 1.45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यह ट्रेन दिल्ली सराय, दिल्ली कैट, गुरुग्राम, पटौडी रोड, रेवाड़ी महेन्द्रगढ़, लोहारू, चिड़ावा, झुंझुनूं, नवलगढ़ व सीकर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : रेलवे का बड़ा अलर्ट, 2 ट्रेन रहेंगी आंशिक रद्द, गोगामेड़ी व रामदेवरा मेले के लिए स्पेशल ट्रेन का तोहफा
जयपुर
Railways Big Alert two trains partially cancelled Gogamedi and Ramdevra fair special train gift

जयपुर से बांद्रा के लिए 17 को चलेगी स्पेशल ट्रेन

रेलवे ने त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए जयपुर से बांद्रा टर्मिनस व हडपसर से हिसार के बीच स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन 17 अगस्त को, बान्द्रा टर्मिनस-जयपुर स्पेशल ट्रेन 18 अगस्त को संचालित होगी। हिसार-हडपसर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन भी 17 अगस्त को, हडपसर-हिसार सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 18 अगस्त को संचालित होगी।

ये भी पढ़ें

Good News : राजस्थान-मध्यप्रदेश के बीच बिछेगी 190 किमी लंबी नई रेलवे लाइन, इन 3 शहरों से जुड़ेगा श्रीकृष्ण गमन पथ
कोटा
Good News Rajasthan and Madhya Pradesh 190 km long new railway line will be laid Shri Krishna Gaman Path will connect these 3 cities

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 09:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Railway Gift : कृष्ण जन्माष्टमी पर रेलवे का तोहफा, आज से चलेगी दिल्ली-रींगस स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.