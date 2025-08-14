Railway Gift : कृष्ण जन्माष्टमी पर रेलवे का तोहफा, आज से चलेगी दिल्ली-रींगस स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

Railway Gift : कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के उपलक्ष्य पर रेलवे ने दिल्ली से रींगस के बीच स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दिल्ली-रींगस स्पेशल ट्रेन 14, 15 व 16 अगस्त को (03 ट्रिप) दिल्ली से रात 8.40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4.30 बजे रींगस पहुंचेगी।
रींगस-दिल्ली स्पेशल ट्रेन 15, 16 17 अगस्त को (03 ट्रिप) रींगस से सुबह 5.05 बजे रवाना होकर दोपहर 1.45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यह ट्रेन दिल्ली सराय, दिल्ली कैट, गुरुग्राम, पटौडी रोड, रेवाड़ी महेन्द्रगढ़, लोहारू, चिड़ावा, झुंझुनूं, नवलगढ़ व सीकर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
रेलवे ने त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए जयपुर से बांद्रा टर्मिनस व हडपसर से हिसार के बीच स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन 17 अगस्त को, बान्द्रा टर्मिनस-जयपुर स्पेशल ट्रेन 18 अगस्त को संचालित होगी। हिसार-हडपसर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन भी 17 अगस्त को, हडपसर-हिसार सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 18 अगस्त को संचालित होगी।