Rajasthan : रेलवे का बड़ा अलर्ट, 2 ट्रेन रहेंगी आंशिक रद्द, गोगामेड़ी व रामदेवरा मेले के लिए स्पेशल ट्रेन का तोहफा

Rajasthan : रेलवे का बड़ा अलर्ट। राजकोट मण्डल के लाखाबावल-पीपली-कानालुस रेलखंड के मध्य दोहरीकरण कार्य के चलते तीन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार नाथद्वारा-ओखा ट्रेन 21 अगस्त को राजकोट-ओखा के मध्य, ओखा-देहरादून ट्रेन 22 अगस्त को ओखा-जामनगर के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। इसके अलावा पोरबंदर-मुजफरपुर ट्रेन 22 अगस्त को पोरबंदर से 1 घंटे 10 मिनट की देरी से रवाना होगी।
रेलवे ने गोगामेड़ी मेले के चलते दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन संचालित करने का फैसला लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दो जोड़ी हनुमानगढ़-सादुलपुर-हनुमानगढ़ मेला स्पेशल ट्रेन 15 से 18 अगस्त तक संचालित होंगी। आवाजाही के दौरान ये ट्रेनें हनुमानगढ़ टाउन, एलनाबाद, नोहर, गोगामेड़ी व तहसील भादरा स्टेशन पर ठहराव करेंगी।
रामदेवरा मेले के दौरान रेलवे ने तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार श्रीगंगानगर-पोकरण- श्रीगंगानगर मेला स्पेशल ट्रेन, लालगढ़-रामदेवरा-लालगढ़ मेला स्पेशल ट्रेन 25 अगस्त से 3 सितबर तक और भगत की कोठी (जोधपुर)-रामदेवरा -भगत की कोठी (जोधपुर) मेला स्पेशल ट्रेन 22 अगस्त से 7 सितबर तक संचालित होगी।