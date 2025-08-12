12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Rajasthan : रेलवे का बड़ा अलर्ट, 2 ट्रेन रहेंगी आंशिक रद्द, गोगामेड़ी व रामदेवरा मेले के लिए स्पेशल ट्रेन का तोहफा

Rajasthan : रेलवे का बड़ा अलर्ट। दो ट्रेन आंशिक रद्द रहेंगी व एक रीशेड्यूल होगी। साथ ही रेलवे गोगामेड़ी मेले के लिए दो जोड़ी व रामदेवरा मेले के लिए तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाएगी। जानें पूरा शेड्यूल।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 12, 2025

Railways Big Alert two trains partially cancelled Gogamedi and Ramdevra fair special train gift
रेलवे का बड़ा अलर्ट। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : रेलवे का बड़ा अलर्ट। राजकोट मण्डल के लाखाबावल-पीपली-कानालुस रेलखंड के मध्य दोहरीकरण कार्य के चलते तीन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार नाथद्वारा-ओखा ट्रेन 21 अगस्त को राजकोट-ओखा के मध्य, ओखा-देहरादून ट्रेन 22 अगस्त को ओखा-जामनगर के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। इसके अलावा पोरबंदर-मुजफरपुर ट्रेन 22 अगस्त को पोरबंदर से 1 घंटे 10 मिनट की देरी से रवाना होगी।

गोगामेड़ी मेला : दो जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेन चलेंगी

रेलवे ने गोगामेड़ी मेले के चलते दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन संचालित करने का फैसला लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दो जोड़ी हनुमानगढ़-सादुलपुर-हनुमानगढ़ मेला स्पेशल ट्रेन 15 से 18 अगस्त तक संचालित होंगी। आवाजाही के दौरान ये ट्रेनें हनुमानगढ़ टाउन, एलनाबाद, नोहर, गोगामेड़ी व तहसील भादरा स्टेशन पर ठहराव करेंगी।

ये भी पढ़ें

Railway New Facility : रेलवे की नई हाईटेक सुविधा, पीआरएस लॉन्च, अब तुरंत मिलेगी सीट
जयपुर
Railway New high-tech Facility PRS launched now you will get seat immediately

रामदेवरा मेला : तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलेंगी

रामदेवरा मेले के दौरान रेलवे ने तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार श्रीगंगानगर-पोकरण- श्रीगंगानगर मेला स्पेशल ट्रेन, लालगढ़-रामदेवरा-लालगढ़ मेला स्पेशल ट्रेन 25 अगस्त से 3 सितबर तक और भगत की कोठी (जोधपुर)-रामदेवरा -भगत की कोठी (जोधपुर) मेला स्पेशल ट्रेन 22 अगस्त से 7 सितबर तक संचालित होगी।

ये भी पढ़ें

Good News : राजस्थान-मध्यप्रदेश के बीच बिछेगी 190 किमी लंबी नई रेलवे लाइन, इन 3 शहरों से जुड़ेगा श्रीकृष्ण गमन पथ
कोटा
Good News Rajasthan and Madhya Pradesh 190 km long new railway line will be laid Shri Krishna Gaman Path will connect these 3 cities

Published on:

12 Aug 2025 08:48 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : रेलवे का बड़ा अलर्ट, 2 ट्रेन रहेंगी आंशिक रद्द, गोगामेड़ी व रामदेवरा मेले के लिए स्पेशल ट्रेन का तोहफा

