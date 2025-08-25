Jaipur: कभी जंगल के ‘राजा’ थे, आज सलाखों के मेहमान,रणवीर और राधा सिस्टम की बेरुखी के शिकार, जानें हकीकत

सितंबर 2022 में करौली जिले के बिसोरी गांव के जंगल से बिछड़ी मादा लेपर्ड शावक राधा को लाया गया था। उस वक्त उसकी उम्र महज 10-15 दिन और वजन मात्र 1200 ग्राम था। उसी तरह रणथम्भौर से बीमार हालत में रेस्क्यू किया गया था टाइगर शावक रणवीर। दोनों को वन विभाग ने दुलार कर पाला-पोसा और स्वस्थ बनाया, लेकिन जब ये व्यस्क हो चुके हैं तो इन्हें पिंजरे में कैद कर दिया गया। हैरानी की बात है कि न तो इन्हें जंगल सफारी में जगह दी गई और न ही उद्यान के डिस्प्ले एरिया में रखने की अनुमति मिली। विभागीय सुस्ती और सिस्टम की लापरवाही ने इनके बचपन और जवानी दोनों को सलाखों में कैद कर दिया है।