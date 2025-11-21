जयपुर पार्किंग विवाद: 1 बाइक ने मचा दिया बवाल, दो DSP पर FIR दर्ज, CCTV फुटेज से जांच शुरू

बता दें कि मामला बढ़ते-बढ़ते इतना गंभीर हो गया कि गुरुवार को पुलिस ने दो DSP (डिप्टी एसपी) के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। DCP (उत्तर) करण शर्मा ने बताया कि FIR में दोनों अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन उनकी पोस्टिंग या पद का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।