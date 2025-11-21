जयपुर पार्किंग विवाद: 1 बाइक ने मचा दिया बवाल, दो DSP पर FIR दर्ज, CCTV फुटेज से जांच शुरू

Jaipur parking dispute (Photo social media)
Jaipur parking dispute: जयपुर शहर के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में पार्किंग विवाद से शुरू हुआ मामला अब पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया है। बुधवार को पौंड्रिक पार्क के पास वाहन खड़े करने को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था।
बता दें कि मामला बढ़ते-बढ़ते इतना गंभीर हो गया कि गुरुवार को पुलिस ने दो DSP (डिप्टी एसपी) के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। DCP (उत्तर) करण शर्मा ने बताया कि FIR में दोनों अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन उनकी पोस्टिंग या पद का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।
यह विवाद साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके में हुआ था। इसलिए झगड़े के तुरंत बाद दोनों समुदायों के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। हालात को देखते हुए आसपास के थानों से पुलिस बल बुलाया गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के बाद कुछ आक्रोशित लोग ब्रह्मपुरी थाने पहुंच गए और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया।
पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक, विवाद की शुरुआत गोलगप्पे के ठेले के पास बाइक खड़ी करने को लेकर हुई। एक पक्ष का कहना है कि वे परिवार के साथ गोलगप्पे खाने पहुंचे थे, तभी उनसे बाइक हटाने को कहा गया।
इसी बात पर कहासुनी हुई और दूसरे पक्ष ने बदतमीजी करते हुए मारपीट कर दी। ठेला संचालक पक्ष का कहना है कि उन्होंने सिर्फ बाइक दूसरी जगह लगाने को कहा था। लेकिन सामने वाले लोगों ने और लोगों को बुला लिया और मारपीट शुरू हो गई। मामूली बहस देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई और तनाव फैल गया।
DCP शर्मा के अनुसार, पुलिस अब घटना से जुड़े लोगों के बयान दर्ज कर रही है और इलाके के CCTV फुटेज की जांच हो रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि विवाद कैसे शुरू हुआ और इसमें किसकी भूमिका थी। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग