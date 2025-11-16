जयपुर को मिली बड़ी राहत: 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग तैयार, एक साथ खड़ी होंगी सैकड़ों गाड़ियां

जेडीए ने दो स्तरों पर तैयार इस पार्किंग में कुल 701 वाहनों की क्षमता विकसित की है। पहले तल पर 237 कारें और 190 दोपहिया वाहन पार्क हो सकेंगे, जबकि दूसरे तल पर 274 कारों की व्यवस्था है। पार्किंग में सात लिफ्टें, आधुनिक अग्निशमन सिस्टम, स्मार्ट पार्किंग सोल्यूशन और फोर्स वेंटिलेशन जैसी सुविधाएं दी गई हैं। धुएं या दम घुटने जैसी स्थिति के लिए अलग से तकनीकी व्यवस्था तैयार की गई है।