जयपुर: नाबालिग छात्रा को गैंगरेप के बाद धमकाया, दिल्ली भाग गई पीड़िता; आरोपी से सहेली ने करवाई थी दोस्ती

छात्रा को जयपुर लाने के बाद नियमानुसार उसके बयान दर्ज किए गए। पीड़िता ने बयानों में बताया उसकी एक दोस्त के जरिए आरोपी युवक से संपर्क हुआ था। पांच दिन पहले आरोपी ने मिलने बुलाया था। जब वह मिलने गई तो, आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर उसे बाइक पर सुनसान जगह ले गया। जहां उसके साथ आरोपी युवक ने जबरन रेप किया। इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।