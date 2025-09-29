Jaipur: सोशल मीडिया पर लालच देकर बैंक खाते किराए पर लेते, देशभर की ठगी में साथ देने वाले आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी (फोटो: पत्रिका)
Rajasthan News: जयपुर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने साइबर ठगों के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाने वाली गैंग का पर्दाफाश कर तीन जनों को गिरफ्तार किया।
डीसीपी (नॉर्थ) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि कालाडेरा के सांदरसर निवासी आर्यन मीणा, पाली के धुस्सीवाड़ा निवासी शाहरुख खान और उत्तराखंड के धोनाला निवासी रिषभ रोका को गिरफ्तार किया।
उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 2 चेक बुक, 2 पास बुक, 3 एटीएम कार्ड, दो मोबाइल और एक आइपैड मिला है। मोबाइल और आइपैड की तकनीकी टीम जांच कर रही है।
पूछताछ में बताया कि शाहरुख खान बैंक खातों से हर माह 5 से 7 हजार कमाने का लालच देकर सोशल मीडिया पर विज्ञापन अपलोड करता था। विज्ञापन देखकर कोई भी उनसे संपर्क करता तो उसे बैंक खाते की पास बुक, चेक बुक और एटीएम लेकर जयपुर बुला लेते।
रेव पार्टी में शामिल कराने का झांसा देते। बैंक खाता किराए पर देने वाले को अच्छे होटल में ठहराते थे। बैंक खातों के लिए आरोपियों को भटकना भी नहीं पड़ा। विज्ञापन देखकर देहरादून से रिषभ जयपुर पहुंचा और उसकी मुलाकात आर्यन और शाहरुख से हुई थी। आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
मालवीय नगर थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने वालों को सिम उपलब्ध कराने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 3 जनों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से सिम लेकर बैंगलूरु में साइबर ठगों तक पहुंचाने वाले दो मुख्य आरोपी राज मीणा और धारा बैरवा की तलाश है।
एसीपी आदित्य पूनिया ने बताया कि गिरोह के पास मिली सिम नंबर से राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पांडिचेरी के साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायतें दर्ज हैं। गिरोह के प्रताप नगर निवासी सदस्य नाजिम गुर्जर, नरेंद्र कुमार मौर्य और लोकेश कुमार मौर्य को गिरफ्तार किया।
नाजिम मूलत: सवाई माधोपुर निवासी है। आरोपी प्रति सिम 600 से 1000 रुपए में खरीदते। जगतपुरा पुलिया के नीचे खड़े नाजिम के संबंध में स्पेशल टीम के शांतिलाल और पुखराज को सूचना मिली, तब उसको पकड़ा। उससे 3 मोबाइल और 4 सिम बरामद किए। उसकी निशानदेही पर अन्य दोनों आरोपियों को पकड़ा।
