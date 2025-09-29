Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: सोशल मीडिया पर लालच देकर बैंक खाते किराए पर लेते, देशभर की ठगी में साथ देने वाले आरोपी गिरफ्तार

Jaipur Crime: जयपुर पुलिस ने साइबर ठगों को बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाली दो अलग-अलग गैंग का भंडाफोड़ कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

2 min read

जयपुर

image

Akshita Deora

Sep 29, 2025

गिरफ्तार आरोपी (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan News: जयपुर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने साइबर ठगों के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाने वाली गैंग का पर्दाफाश कर तीन जनों को गिरफ्तार किया।

डीसीपी (नॉर्थ) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि कालाडेरा के सांदरसर निवासी आर्यन मीणा, पाली के धुस्सीवाड़ा निवासी शाहरुख खान और उत्तराखंड के धोनाला निवासी रिषभ रोका को गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 2 चेक बुक, 2 पास बुक, 3 एटीएम कार्ड, दो मोबाइल और एक आइपैड मिला है। मोबाइल और आइपैड की तकनीकी टीम जांच कर रही है।

पूछताछ में बताया कि शाहरुख खान बैंक खातों से हर माह 5 से 7 हजार कमाने का लालच देकर सोशल मीडिया पर विज्ञापन अपलोड करता था। विज्ञापन देखकर कोई भी उनसे संपर्क करता तो उसे बैंक खाते की पास बुक, चेक बुक और एटीएम लेकर जयपुर बुला लेते।

रेव पार्टी में शामिल कराने का झांसा देते। बैंक खाता किराए पर देने वाले को अच्छे होटल में ठहराते थे। बैंक खातों के लिए आरोपियों को भटकना भी नहीं पड़ा। विज्ञापन देखकर देहरादून से रिषभ जयपुर पहुंचा और उसकी मुलाकात आर्यन और शाहरुख से हुई थी। आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

मालवीय नगर: 600-1000 रुपए में खरीदते सिम

मालवीय नगर थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने वालों को सिम उपलब्ध कराने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 3 जनों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से सिम लेकर बैंगलूरु में साइबर ठगों तक पहुंचाने वाले दो मुख्य आरोपी राज मीणा और धारा बैरवा की तलाश है।

एसीपी आदित्य पूनिया ने बताया कि गिरोह के पास मिली सिम नंबर से राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पांडिचेरी के साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायतें दर्ज हैं। गिरोह के प्रताप नगर निवासी सदस्य नाजिम गुर्जर, नरेंद्र कुमार मौर्य और लोकेश कुमार मौर्य को गिरफ्तार किया।

नाजिम मूलत: सवाई माधोपुर निवासी है। आरोपी प्रति सिम 600 से 1000 रुपए में खरीदते। जगतपुरा पुलिया के नीचे खड़े नाजिम के संबंध में स्पेशल टीम के शांतिलाल और पुखराज को सूचना मिली, तब उसको पकड़ा। उससे 3 मोबाइल और 4 सिम बरामद किए। उसकी निशानदेही पर अन्य दोनों आरोपियों को पकड़ा।

ये भी पढ़ें

जयपुर को आज मिलेगी 450 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, CM भजनलाल करेंगे इन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास-लोकार्पण
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 10:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: सोशल मीडिया पर लालच देकर बैंक खाते किराए पर लेते, देशभर की ठगी में साथ देने वाले आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में इस बार हुई रेकॉर्ड तोड़ बारिश, फिर भी 95 से अधिक बांध खाली, जानें क्यों

Bhudoli-Dam-2
जयपुर

Railway News: बेटिकट यात्रियों से रेलवे मालामाल, बेटिकट वाले सीट पर, कंफर्म टिकट वाले पैसेंजर्स गेट पर

जयपुर

Festival Holidays: राजस्थान में 30 सितम्बर और अक्टूबर में छुट्टियों का दौर, स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

Public Holiday
जयपुर

Weather Forecast: राजस्थान में फिर पलटा मौसम, 3 अक्टूबर तक भारी बारिश, किसानों को सतर्क रहने की सलाह

जयपुर

जयपुर सेंट्रल जेल में फिर बड़ी लापरवाही उजागर, 32 मोबाइल मिले, 17 केस दर्ज

Jaipur-Central-Jail-2
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.