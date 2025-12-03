काली SUV और पावर बाइक्स पर जयपुर पुलिस की ‘स्ट्राइक’, 3 दिन के अभियान में 140 से ज्यादा संदिग्ध वाहन जब्त

फोटो: पत्रिका
Jaipur Police 3 Day Special Campaign: जयपुर शहर में लगातार बढ़ रहे अपहरण, लूटपाट, चेन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी जैसे अपराधों पर लगाम कसने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने विशेष अभियान चलाकर सख्ती दिखाई है।
डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि कई मामलों की जांच में यह सामने आया है कि अधिकतर वारदात में काली फिल्म लगे वाहन, विशेषकर एसयूवी और पावर बाइक का इस्तेमाल किया गया। अपराधी इन वाहनों का उपयोग मुख्य रूप से अपनी पहचान छिपाने और अपराध के बाद तेज गति से फरार होने के लिए करते हैं।
ऐसे में पुलिस ने 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाया। इस दौरान शहर के कई इलाकों में नाकाबंदी और विशेष चैकिंग के दौरान 140 से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें और जरूरी दस्तावेज साथ रखें।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग