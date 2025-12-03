Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

काली SUV और पावर बाइक्स पर जयपुर पुलिस की ‘स्ट्राइक’, 3 दिन के अभियान में 140 से ज्यादा संदिग्ध वाहन जब्त

Jaipur News: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में बढ़ते अपराधों पर काबू पाने के लिए 3 दिन के विशेष अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पुलिस ने काली फिल्म लगे वाहनों, विशेषकर एसयूवी और पावर बाइक्स पर कार्रवाई करते हुए 140 से अधिक संदिग्ध वाहनों को जब्त किया।

जयपुर

image

Akshita Deora

Dec 03, 2025

Jaipur-Police-Action

फोटो: पत्रिका

Jaipur Police 3 Day Special Campaign: जयपुर शहर में लगातार बढ़ रहे अपहरण, लूटपाट, चेन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी जैसे अपराधों पर लगाम कसने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने विशेष अभियान चलाकर सख्ती दिखाई है।

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि कई मामलों की जांच में यह सामने आया है कि अधिकतर वारदात में काली फिल्म लगे वाहन, विशेषकर एसयूवी और पावर बाइक का इस्तेमाल किया गया। अपराधी इन वाहनों का उपयोग मुख्य रूप से अपनी पहचान छिपाने और अपराध के बाद तेज गति से फरार होने के लिए करते हैं।

ऐसे में पुलिस ने 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाया। इस दौरान शहर के कई इलाकों में नाकाबंदी और विशेष चैकिंग के दौरान 140 से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

पुलिस की अपील और आवश्यक निर्देश

पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें और जरूरी दस्तावेज साथ रखें।

  • ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी (पंजीकरण प्रमाण पत्र), बीमा और पीयूसी सहित सभी आवश्यक कागजात वाहन चलाते समय अपने साथ अवश्य रखें।
  • निर्धारित गति सीमा का पालन करें और तेज गति से वाहन न चलाएं, क्योंकि यह न केवल खतरनाक है बल्कि संदिग्ध गतिविधियों को भी बढ़ाता है।
  • यातायात पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स (फेसबुक, ट्विटर) पर जारी किए जा रहे नवीनतम अपडेट्स और निर्देशों के लिए संपर्क में रहें।

