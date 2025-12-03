काली SUV और पावर बाइक्स पर जयपुर पुलिस की ‘स्ट्राइक’, 3 दिन के अभियान में 140 से ज्यादा संदिग्ध वाहन जब्त

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि कई मामलों की जांच में यह सामने आया है कि अधिकतर वारदात में काली फिल्म लगे वाहन, विशेषकर एसयूवी और पावर बाइक का इस्तेमाल किया गया। अपराधी इन वाहनों का उपयोग मुख्य रूप से अपनी पहचान छिपाने और अपराध के बाद तेज गति से फरार होने के लिए करते हैं।