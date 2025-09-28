Jaipur: अब 500 वर्गमीटर से बड़े भूखंड पर बना सकेंगे पब्लिक पार्किंग कॉम्प्लेक्स, साथ में मिलेंगे कमाई के मौके

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए बायलॉज में इससे जुड़े प्रावधानों में भी सहूलियत दी गई है। अब खेल मैदान, इंडोर, आउटडोर स्टेडियम और जिम्नेजियम जैसी खेल सुविधाओं के साथ-साथ सीमित स्तर तक होटल, रेस्टोरेंट और जनसुविधा केंद्र भी बनाए जा सकेंगे। इस सहूलियत के पीछे तर्क दिया है कि, प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी या सरकारी एजेंसी इसका आसानी से निरंतर संचालन कर सकेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन उपयोग, कवरेज और ऊंचाई से जुड़े मापदंडों का सरलीकरण किया गया है।