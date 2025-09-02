जयपुर रेलवे स्टेशन पर इस तारीख से लागू होंगे बड़े बदलाव, सीधे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी एंट्री, जानें नए नियम

जयपुर जंक्शन प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहां से सवा लाख से ज्यादा लोग गुजरते हैं। त्योहारों और मेलों के मौसम में यह संख्या डेढ़ से दो लाख तक पहुंच जाती है। इसी को देखते हुए मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक विशाल होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है, जहां एक समय में 1500 से ज्यादा यात्री बैठकर इंतजार कर सकेंगे। ट्रेन का समय नजदीक आते ही यात्रियों को बैच-वाइज प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा।