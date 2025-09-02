Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर रेलवे स्टेशन पर इस तारीख से लागू होंगे बड़े बदलाव, सीधे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी एंट्री, जानें नए नियम

जयपुर रेलवे स्टेशन पर 11 सितंबर से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। अब सीधे प्लेटफ़ॉर्म पर एंट्री नहीं मिलेगी। ट्रेन आने से पहले यात्रियों को होल्डिंग एरिया में इंतजार करना होगा।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 02, 2025

Jaipur Junction
जयपुर जंक्शन (फाइल फोटो-पत्रिका)

जयपुर। त्योहारों पर घर लौटने की बेचैनी, प्लेटफॉर्म पर उमड़ती भीड़ और हर पल भगदड़ का डर जयपुर जंक्शन हर साल यही तस्वीर देखता है। दिवाली, छठ, नवरात्र और भर्ती परीक्षाओं के दौरान यात्रियों की इस बेचैनी को अफरा-तफरी में बदलने से रोकने के लिए रेलवे ने इस बार नया क्राउड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है।

अब प्लेटफॉर्म पर तभी कदम रख पाएंगे जब आपकी ट्रेन आने ही वाली होगी। उससे पहले सभी यात्रियों को जंक्शन पर बने होल्डिंग एरिया में इंतजार करना होगा। यह व्यवस्था 11 सितंबर से लागू हो जाएगी।

सांभर-दूदू में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कटाव से 50 फीट हवा में झूली मीटर गेज लाइन की पटरी, फसलें जलमग्न
जयपुर
Jaipur Sambhar-Dudu Flood like situation

सबसे बड़ी चुनौती

जयपुर जंक्शन प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहां से सवा लाख से ज्यादा लोग गुजरते हैं। त्योहारों और मेलों के मौसम में यह संख्या डेढ़ से दो लाख तक पहुंच जाती है। इसी को देखते हुए मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक विशाल होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है, जहां एक समय में 1500 से ज्यादा यात्री बैठकर इंतजार कर सकेंगे। ट्रेन का समय नजदीक आते ही यात्रियों को बैच-वाइज प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा।

त्योहारों पर सिर्फ मुख्य गेट से मिलेगी एंट्री

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, त्योहारों में स्टेशन पर प्रवेश सिर्फ मुख्य गेट से ही मिलेगा। स्टेशन परिसर पर निगरानी के लिए एक विशेष वॉर रूम बनाया गया है। आरपीएफ और जीआरपी के अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना: कल से बिना गारंटी के मिलेगा 80,000 रुपए तक का लोन, यहां लगेगा शिविर, जानें पूरी डिटेल्स
जयपुर
image

Published on:

02 Sept 2025 11:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर रेलवे स्टेशन पर इस तारीख से लागू होंगे बड़े बदलाव, सीधे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी एंट्री, जानें नए नियम

