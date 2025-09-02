जयपुर रेलवे स्टेशन पर इस तारीख से लागू होंगे बड़े बदलाव, सीधे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी एंट्री, जानें नए नियम

जयपुर। त्योहारों पर घर लौटने की बेचैनी, प्लेटफॉर्म पर उमड़ती भीड़ और हर पल भगदड़ का डर जयपुर जंक्शन हर साल यही तस्वीर देखता है। दिवाली, छठ, नवरात्र और भर्ती परीक्षाओं के दौरान यात्रियों की इस बेचैनी को अफरा-तफरी में बदलने से रोकने के लिए रेलवे ने इस बार नया क्राउड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है।
अब प्लेटफॉर्म पर तभी कदम रख पाएंगे जब आपकी ट्रेन आने ही वाली होगी। उससे पहले सभी यात्रियों को जंक्शन पर बने होल्डिंग एरिया में इंतजार करना होगा। यह व्यवस्था 11 सितंबर से लागू हो जाएगी।
जयपुर जंक्शन प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहां से सवा लाख से ज्यादा लोग गुजरते हैं। त्योहारों और मेलों के मौसम में यह संख्या डेढ़ से दो लाख तक पहुंच जाती है। इसी को देखते हुए मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक विशाल होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है, जहां एक समय में 1500 से ज्यादा यात्री बैठकर इंतजार कर सकेंगे। ट्रेन का समय नजदीक आते ही यात्रियों को बैच-वाइज प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, त्योहारों में स्टेशन पर प्रवेश सिर्फ मुख्य गेट से ही मिलेगा। स्टेशन परिसर पर निगरानी के लिए एक विशेष वॉर रूम बनाया गया है। आरपीएफ और जीआरपी के अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे।