मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना: कल से बिना गारंटी के मिलेगा 80,000 रुपए तक का लोन, यहां लगेगा शिविर, जानें पूरी डिटेल्स

ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि यह शिविर मुरलीपुरा जोन, विद्याधर नगर जोन, झोटवाड़ा जोन और मुख्यालय स्तर पर लगाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत गिग वर्कर्स, चौकीदार, रसोईया, माली, सफाईकर्मी, ड्राइवर, पालतू पशु देखभाल कर्मी, भवन निर्माण श्रमिक, कबाड़ बीनने वाले, कचरा एकत्र करने वाले, हस्तशिल्प और दस्तकारी से जुड़े श्रमिकों को विशेष रूप से शामिल किया गया है।