जयपुर

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना: कल से बिना गारंटी के मिलेगा 80,000 रुपए तक का लोन, यहां लगेगा शिविर, जानें पूरी डिटेल्स

CM Svanidhi Yojana: 18 से 60 साल की आयु के अल्प आय वर्ग के लोगों को 80,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाएगा। हालांकि इसके लिए आवेदक का जयपुर का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 02, 2025

फोटो: पत्रिका

2 Day Financial Assistance Camps: मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ग्रेटर नगर निगम की ओर से 3 सितंबर से दो दिवसीय वित्तीय सहायता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बिना किसी गारंटी के लोन मुहैया कराना है जिससे वे अपने रोजगार को बढ़ा सकें या नया कार्य शुरू कर सकें।

फोटो: पत्रिका

ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि यह शिविर मुरलीपुरा जोन, विद्याधर नगर जोन, झोटवाड़ा जोन और मुख्यालय स्तर पर लगाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत गिग वर्कर्स, चौकीदार, रसोईया, माली, सफाईकर्मी, ड्राइवर, पालतू पशु देखभाल कर्मी, भवन निर्माण श्रमिक, कबाड़ बीनने वाले, कचरा एकत्र करने वाले, हस्तशिल्प और दस्तकारी से जुड़े श्रमिकों को विशेष रूप से शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि 18 से 60 साल की आयु के अल्प आय वर्ग के लोगों को 80,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाएगा। हालांकि इसके लिए आवेदक का जयपुर का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

इस पहल का उद्देश्य समाज के उस वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना है, जो अक्सर पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से बाहर रह जाता है। स्वनिधि योजना के अंतर्गत दी जाने वाली इस आर्थिक सहायता से उन्हें अपने रोजगार या स्वरोजगार को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

Published on:

02 Sept 2025 10:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना: कल से बिना गारंटी के मिलेगा 80,000 रुपए तक का लोन, यहां लगेगा शिविर, जानें पूरी डिटेल्स

