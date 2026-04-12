जयपुर में एक साथ 19 लोगों को कुचला था, मुख्य आरोपी को हाईकोर्ट ने जमानत पर छोड़ा, क्या है पूरा मामला?

मानसरोवर (जयपुर): मानसरोवर स्थित खरबास सर्कल पर नौ जनवरी को लग्जरी कार से लोगों को कुचलने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी दिनेश रणवा को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके तथा 25-25 हजार रुपए के दो जमानतदारों की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।