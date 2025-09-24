जयपुर में RTE स्कूलों का सच उजागर: पहले पोर्टल पर बताई नर्सरी कक्षा, अब एडमिशन से कर रहे इनकार, हजारों बच्चे वंचित



शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस जारी करने के बाद भी स्कूल आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। हाल ही में विभाग ने 21 स्कूलों को नोटिस जारी किए थे। कम स्कूलों को नोटिस जारी करने पर विरोध के बाद अब विभाग ने 22 और स्कूलों को नोटिस थमाए हैं। इन स्कूलों को आरटीई में चयनित बच्चों को प्रवेश देने के लिए पाबंद किया गया है। वहीं, विभाग की ओर से कुछ स्कूलों पर की जा रही कार्रवाई का अभिभावक संघों ने विरोध भी किया है।