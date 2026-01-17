जयपुर में 1100 से अधिक वाहनों की RC निलंबित, 400 गाड़ियां रिकॉर्ड में फर्जी, 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

इसके अलावा भौतिक सत्यापन में 400 वाहनों का रिकॉर्ड फर्जी मिला। ऐसे में इन वाहनों की आरसी निरस्त की जाएगी। करीब 600 वाहनों को ही भौतिक सत्यापन में पास किया गया है। गौरतलब है कि फर्जीवाड़ा उजागर करने होने के बाद आरटीओ की ओर से जयपुर के सभी थ्री डिजिट नंबरों के वाहन स्वामियों को नोटिस देकर भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया गया था। वाहनों के रजिस्ट्रेशन की पुराने रिकॉर्ड से जांच की गई थी।