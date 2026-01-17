17 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

जयपुर में 1100 से अधिक वाहनों की RC निलंबित, 400 गाड़ियां रिकॉर्ड में फर्जी, 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

जयपुर परिवहन विभाग ने थ्री डिजिट नंबर फर्जीवाड़े में 1100 से अधिक वाहनों की आरसी निलंबित कर दी है। भौतिक सत्यापन में 400 वाहनों का रिकॉर्ड फर्जी पाया गया, इसलिए उनकी आरसी निरस्त की जाएगी। 600 वाहनों को पास किया गया। मामले में 39 लोगों के खिलाफ गांधीनगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है।

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 17, 2026

Jaipur Three Digit VIP Numbers Fraud

Jaipur Three Digit VIP Numbers Fraud (Photo-AI)

Jaipur Three Digit VIP Numbers Fraud: जयपुर परिवहन विभाग में हुए थ्री डिजिट फर्जीवाड़े मामले में जयपुर आरटीओ प्रथम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर में भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले 1100 से अधिक वाहनों का आरसी निलंबित कर दी है।

इसके अलावा भौतिक सत्यापन में 400 वाहनों का रिकॉर्ड फर्जी मिला। ऐसे में इन वाहनों की आरसी निरस्त की जाएगी। करीब 600 वाहनों को ही भौतिक सत्यापन में पास किया गया है। गौरतलब है कि फर्जीवाड़ा उजागर करने होने के बाद आरटीओ की ओर से जयपुर के सभी थ्री डिजिट नंबरों के वाहन स्वामियों को नोटिस देकर भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया गया था। वाहनों के रजिस्ट्रेशन की पुराने रिकॉर्ड से जांच की गई थी।

सवाल : जिन वाहनों की आरसी निरस्त, नंबर जारी होगा या नहीं

400 वाहनों की आरसी निरस्त होने के बाद अब इन वाहनों का पुन: रजिस्ट्रेशन किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर विभाग निर्णय नहीं ले पा रहा है। ऐसे में जयपुर आरटीओ प्रथम की ओर से विभाग को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है। अगर विभाग पुन: रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं देता है तो ये 400 वाहन सड़क पर नहीं चल सकेंगे।

जयपुर में 39 के खिलाफ मामला दर्ज

जयपुर में इस फर्जीवाड़े में लिप्त पाए गए 39 अधिकारी-कार्मिक और बाहरी लोगों के खिलाफ गांधीनगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर तक सभी आरटीओ-डीटीओ को दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

इतना ही नहीं मामला दर्ज कराने के बाद अधिकारियों से सर्टिफिकेट भी मांगे थे। इस पूरे प्रकरण को राजस्थान पत्रिका ने एक्सपोज किया और बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का खुलासा किया।

17 Jan 2026 11:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में 1100 से अधिक वाहनों की RC निलंबित, 400 गाड़ियां रिकॉर्ड में फर्जी, 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

