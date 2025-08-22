Jaipur Police : सांगानेर से घर छोड़कर गए तीनों बच्चे डीग में मिले, आज आएंगे जयपुर

Jaipur Police : जयपुर के सांगानेर इलाके में हनुमान सिटी से बुआ के बेटे के साथ घर छोड़कर गाए बच्चे गुरुवार रात डीग में मिल गए। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने तीनों बच्चों के मिलने की पुष्टि की है। पुलिस को बच्चों के डीग में होने की पुख्ता सूचना मिली तो डीग पुलिस से संपर्क किया गया। डीग पुलिस को बच्चे घूमते हुए मिले। तीनों बच्चों को शुक्रवार तड़के तक जयपुर लाया जाएगा। इसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी की ये 14 अगस्त को घर से निकलने के बाद कहां-कहां गए और किसके पास ठहरे। बच्चों ने इस दौरान रुपए भी निकाले थे।