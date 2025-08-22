Jaipur Police : सांगानेर से घर छोड़कर गए तीनों बच्चे डीग में मिले, आज आएंगे जयपुर

Jaipur Police : जयपुर के सांगानेर इलाके में हनुमान सिटी से बुआ के बेटे के साथ घर छोड़कर गाए बच्चे गुरुवार रात डीग में मिल गए। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने तीनों बच्चों के मिलने की पुष्टि की है। पुलिस को बच्चों के डीग में होने की पुख्ता सूचना मिली तो डीग पुलिस से संपर्क किया गया। डीग पुलिस को बच्चे घूमते हुए मिले। तीनों बच्चों को शुक्रवार तड़के तक जयपुर लाया जाएगा। इसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी की ये 14 अगस्त को घर से निकलने के बाद कहां-कहां गए और किसके पास ठहरे। बच्चों ने इस दौरान रुपए भी निकाले थे।
उल्लेखनीय है कि पत्रिका ने बच्चों के लापता होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। गुरुवार देर रात परिजन बच्चों को लेने के लिए डीग रवाना ही गाए। इस दौरान उनसे सम्पर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था।
सांगानेर निवासी विजय सिंह के दो बच्चे मोहित सिंह और नितिन सिंह 14 अगस्त को सुबह स्कूल जाने की कहकर निकले थे। उनके साथ उनको बुआ का बेटा अरमान भी साथ था।
तीनों बच्चे घर से निकलने के बाद गांधी नगर स्टेशन पर पहुंच गए। पुलिस को वहां पर फुटेज मिली थी, जिसमें तीनों साथ दिखाई दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कपड़े भी बदले थे। बच्चों ने मोबाइल फोन से जुड़े एक ऐप के माध्यम से 1300 रुपए भी निकाले थे।