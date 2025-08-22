Saras Ghee Prices: राजस्थान में सरस घी के रेट में उछाल, अब 1 लीटर मिलेगा 588 रुपये में, जानें पूरी खबर

Saras Ghee Prices: राजस्थान में त्योहारों के मद्देनजर सरस घी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) के प्रबंधन ने सामान्य सरस घी और गाय के घी दोनों के दाम बढ़ाए हैं।
बता दें कि अब सामान्य सरस घी का एक लीटर पैक 568 रुपए के बजाय 588 रुपए में मिलेगा। वहीं, गाय का घी 588 रुपए की बजाय 608 रुपए में बिकेगा। इस बढ़ोतरी का असर केवल छोटे पैक पर ही नहीं, बल्कि बड़े पैक पर भी हुआ है।
15 किलोग्राम के टिन पैक के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। सामान्य घी का 15 किलोग्राम टिन अब 623 रुपए प्रति लीटर के बजाय 643 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। इसी तरह, गाय का 15 किलोग्राम टिन 643 रुपए के बजाय 663 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।
RCDF ने बताया कि यह बढ़ी हुई कीमतें आज से पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई हैं। फेडरेशन के अनुसार, सरस घी के दामों का नियंत्रण और मूल्य निर्धारण RCDF ही करता है। वहीं, दूध की कीमतों का निर्धारण जिला डेयरी संघ अपने-अपने स्तर पर करता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, त्योहारों के दौरान घी की मांग बढ़ जाती है, जिस कारण कीमतों में यह संशोधन जरूरी था। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अधिक खरीदारी करने से पहले नए दामों की जानकारी अवश्य लें। इस बढ़ोतरी के बाद भी RCDF ने यह स्पष्ट किया है कि यह निर्णय उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है।