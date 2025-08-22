Saras Ghee Prices: राजस्थान में सरस घी के रेट में उछाल, अब 1 लीटर मिलेगा 588 रुपये में, जानें पूरी खबर



विशेषज्ञों के अनुसार, त्योहारों के दौरान घी की मांग बढ़ जाती है, जिस कारण कीमतों में यह संशोधन जरूरी था। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अधिक खरीदारी करने से पहले नए दामों की जानकारी अवश्य लें। इस बढ़ोतरी के बाद भी RCDF ने यह स्पष्ट किया है कि यह निर्णय उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है।