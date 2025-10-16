जयपुर: कालवाड़ रोड पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दिवाली पर बिकने के लिए शोरूम में खड़ी 17 स्कूटी जली

कालवाड़ रोड करधनी में ईवी शोरूम के बाहर आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। झोटवाड़ा एसीपी कार्यालय के सामने विकास कुमावत के इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक के शोरूम के बाहर अचानक शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से आग भड़क गई। less than 1 minute read