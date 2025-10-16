जयपुर: कालवाड़ रोड पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दिवाली पर बिकने के लिए शोरूम में खड़ी 17 स्कूटी जली

शोरूम में खड़ी 17 स्कूटी जली (फोटो-सोशल मीडिया)
कालवाड़ (जयपुर): कालवाड़ रोड करधनी में मंगलवार देर रात ईवी शोरूम के बाहर आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। झोटवाड़ा एसीपी कार्यालय के सामने स्थित विकास कुमावत के इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक शोरूम में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़क गई।
बता दें कि शोरूम में बिक्री के लिए 17 स्कूटियां खड़ी थीं। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में सभी स्कूटियां जलकर खाक हो गईं। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और दमकल बुलाकर आग पर काबू पाया।
आग बुझाने में दमकल कर्मियों ने कई घंटे तक मशक्कत की। शोरूम के संचालक विकास कुमावत ने आग से हुए नुकसान की रिपोर्ट करधनी थाने में दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़क गई और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
पुलिस ने घटना स्थल का दौरा कर आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल, पुलिस और स्थानीय प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि पूरे इलाके में धुआं और हलचल मच गई। आसपास के दुकानदार और निवासी डर के कारण घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। पुलिस ने शोरूम के आसपास के क्षेत्र को भी सुरक्षित कर दिया।
