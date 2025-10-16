Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur Free E-Rickshaw: जयपुर के परकोटे में दिवाली पर चलेंगे 100 नि:शुल्क ई-रिक्शा, फटाफट जान लें रूट और समय

दिवाली पर भीड़ को देखते हुए जयपुर यातायात पुलिस 18 से 21 अक्टूबर तक शाम 6 से रात 11 बजे तक परकोटा क्षेत्र में 100 नि:शुल्क ई-रिक्शा चलाएगी। इस दौरान अन्य ई-रिक्शों का प्रवेश बंद रहेगा। इससे खरीदारों को सुविधा और ट्रैफिक जाम में राहत मिलेगी।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 16, 2025

Jaipur 100 free e-rickshaws

परकोटे में दिवाली पर चलेंगे 100 नि:शुल्क ई-रिक्शा (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: दिवाली पर होने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने परकोटा क्षेत्र में 18 से 21 अक्टूबर तक शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक 100 नि:शुल्क ई-रिक्शों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इस दौरान अन्य ई-रिक्शों का चयनित क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा।


जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बुधवार को पुलिस आयुक्तालय में शहर के विभिन्न व्यापार मंडलों के साथ बैठक की। बैठक में दिवाली के त्योहार के मद्देनजर परकोटे में कानून व्यवस्था बनाए रखने और यातायात के दबाव को कम करने पर विस्तृत चर्चा हुई।


व्यापार मंडलों ने बताया कि त्योहार के दौरान परकोटे में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ेगी, जिससे ट्रैफिक जाम की आशंका बनी रहेगी। नि:शुल्क ई-रिक्शा सेवा के रूट और समय तय योजना के तहत अजमेरी गेट, न्यू गेट, सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया, छोटी चौपड़ और बापू बाजार के मध्य वन-वे व्यवस्था के तहत ई-रिक्शा सेवा शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक चलेंगे।


इससे परकोटे क्षेत्र में खरीदारी करने वाले लोगों को यातायात सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक की समस्या कम होगी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन एवं यातायात) योगेश दाधीच, पुलिस उपायुक्त (यातायात) सुमित मेहरड़ा, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल सहित विभिन्न व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

