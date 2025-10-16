Jaipur Free E-Rickshaw: जयपुर के परकोटे में दिवाली पर चलेंगे 100 नि:शुल्क ई-रिक्शा, फटाफट जान लें रूट और समय



व्यापार मंडलों ने बताया कि त्योहार के दौरान परकोटे में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ेगी, जिससे ट्रैफिक जाम की आशंका बनी रहेगी। नि:शुल्क ई-रिक्शा सेवा के रूट और समय तय योजना के तहत अजमेरी गेट, न्यू गेट, सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया, छोटी चौपड़ और बापू बाजार के मध्य वन-वे व्यवस्था के तहत ई-रिक्शा सेवा शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक चलेंगे।