Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

नींद में ही हार्ट अटैक आने से पुलिस कांस्टेबल की मौत, 1 दिन पहले ड्यूटी कर घर लौटे थे, परिवार में मातम

कांस्टेबल की नींद में ही हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। सुबह नहीं उठने पर परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 27 साल से पुलिस सेवा में थे।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 10, 2025

constable driver Kailash Chandra Gurjar died

Constable Kailash Chandra Gurjar died (Patrika File Photo And X)

जयपुर: राजधानी जयपुर में शुक्रवार तड़के एक पुलिस कांस्टेबल की नींद में ही मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक को कारण माना गया है। श्याम नगर थाने में कांस्टेबल ड्राइवर के रूप में तैनात 52 वर्षीय कैलाश चंद्र गुर्जर गुरुवार को ड्यूटी खत्म कर अपने गांव सामोद लौटे थे।


बता दें कि रात को हमेशा की तरह सोए, लेकिन सुबह नहीं उठे। परिजनों ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वे अचेत मिले। परिजन तुरंत उन्हें सामोद के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। परिवार में मातम पसरा हुआ है।


27 साल से पुलिस सेवा में थे


एसएचओ (श्याम नगर) दलवीर सिंह ने बताया, मृतक कैलाश चंद्र गुर्जर सामोद के सुल्तानपुरा गांव के रहने वाले थे और करीब 27 साल से राजस्थान पुलिस में सेवा दे रहे थे। वे बीते आठ साल से श्याम नगर थाने में ड्राइवर पद पर कार्यरत थे।


दलवीर सिंह ने बताया, वे अपने अनुशासित, सौम्य स्वभाव और ईमानदार व्यक्तित्व के कारण सभी में लोकप्रिय थे। शुक्रवार को उनकी ड्यूटी पर आने की बारी थी, लेकिन सुबह 4 बजे तक न उठने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। सामोद थाना पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।


हार्ट अटैक के लक्षण पहचानना जरूरी


डॉक्टर्स के अनुसार, समय रहते हार्ट अटैक के संकेतों को पहचानकर जीवन बचाया जा सकता है। इसके कुछ आम लक्षण हैं…सीने में दबाव या दर्द जो कुछ मिनट से अधिक बना रहे। दर्द का कंधे, जबड़े या बाएं हाथ की ओर फैलना। अत्यधिक पसीना, सांस लेने में तकलीफ या चक्कर आना। उलझन, घबराहट या मतली महसूस होना। थकान या कमजोरी जो अचानक बढ़ जाए। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या नजदीकी अस्पताल में जाएं।


हार्ट अटैक से बचने के उपाय


कार्डियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक, जीवनशैली में छोटे बदलाव दिल की सेहत को काफी हद तक सुरक्षित कर सकते हैं, जैसे…

संतुलित आहार लें: अधिक तेल, नमक और चीनी का सेवन कम करें। हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज शामिल करें।
नियमित व्यायाम करें: रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक या योग करें।
तनाव कम करें: ध्यान, संगीत या मनपसंद गतिविधियों से मानसिक शांति बनाए रखें।
धूम्रपान और शराब से दूरी रखें: ये दिल की धमनियों को कमजोर करते हैं।
नियमित हेल्थ चेकअप करवाएं: ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच साल में एक बार जरूर कराएं।

डॉक्टरों के मुताबिक, 40 वर्ष से ऊपर के लोगों को हार्ट हेल्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इस उम्र में हृदय रोगों का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। समय पर पहचान और जीवनशैली में सुधार से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं।

ये भी पढ़ें

SMS अस्पताल में जान-ईमान दोनों से खिलवाड़: जिस ट्रोमा सेंटर में हुई 6 लोगों की मौत, उसी के प्रभारी ने ली 1 लाख की घूस
जयपुर
Doctor Manish Agarwal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 02:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नींद में ही हार्ट अटैक आने से पुलिस कांस्टेबल की मौत, 1 दिन पहले ड्यूटी कर घर लौटे थे, परिवार में मातम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव: महिला और युवा वोटर्स पर दारोमदार

ओपिनियन

Road Accident: जयपुर से महिला थानेदार का शव लेकर जा रहे थे, रास्ते में हो गया भीषण हादसा; बेटे सहित 3 की मौत

road-accident-2
जयपुर

Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को दी बड़ी राहत, आमेर परिसर पर रहेगा कब्जा; बेदखली पर लगी रोक

Supreme Court
जयपुर

Rajasthan Politics: डोटासरा का तीखा वार, भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सरकार, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल

Govind Singh Dotasara
जयपुर

Weather Update : राजस्थान में सीकर रहा सबसे ठंडा, जानें अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम

Weather Update Meteorological Department Prediction in next 3 days Sikar was coldest place in Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.