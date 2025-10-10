नींद में ही हार्ट अटैक आने से पुलिस कांस्टेबल की मौत, 1 दिन पहले ड्यूटी कर घर लौटे थे, परिवार में मातम



डॉक्टर्स के अनुसार, समय रहते हार्ट अटैक के संकेतों को पहचानकर जीवन बचाया जा सकता है। इसके कुछ आम लक्षण हैं…सीने में दबाव या दर्द जो कुछ मिनट से अधिक बना रहे। दर्द का कंधे, जबड़े या बाएं हाथ की ओर फैलना। अत्यधिक पसीना, सांस लेने में तकलीफ या चक्कर आना। उलझन, घबराहट या मतली महसूस होना। थकान या कमजोरी जो अचानक बढ़ जाए। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या नजदीकी अस्पताल में जाएं।