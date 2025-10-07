SMS Hospital Fire : जांच कमेटी पर उठे सवाल, जो सबसे जरूरी वही गायब, कब देंगे रिपोर्ट, तय नहीं

ट्रॉमा सेंटर हादसे के बाद प्रशासन के लिए यह जरूरी है कि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए। इसमें नेशनल बिल्डिंग कोड, इलेक्ट्रिकल और फायर सेफ्टी ऑडिट, तथा फायर लोड शामिल हैं। अगर प्रोटेशन सिस्टम मजबूत होगा तो शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगेगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होते ही सप्लाई स्वत: बंद हो जाएगी। इसके अलावा, जहां ज्यादा लोड पर बिजली के उपकरण चलते हैं, उनका समय-समय पर रखरखाव बेहद जरूरी है। फायर लोड की गणना से समय रहते यह पता लगाया जा सकता है कि किसी भवन में आग लगने पर उस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा या नहीं।