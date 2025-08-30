Swachhata Ka Sanskaar: जयपुरवासियों अब तो सीख जाओ, बच्चे नुक्कड़ नाटक जरिए बता रहे कचरा सड़क पर न फेंके



पहले नाटक के दौरान कुछ महिलाएं सड़क पर गंदगी करती नजर आती हैं। एक सफाईकर्मी उन्हें कचरा डस्टबिन में डालने की हिदायत देता है। लेकिन महिलाएं उससे कहती हैं कि सफाई करने का काम तुम्हारा है। इसी बीच निगम की टीम मौके पर पहुंचती है और महिलाओं का चालन काट देती है। अंत में दोनों महिलाएं दर्शकों से कहती हैं कि हमने जो गलती की है, उसे आप न दोहराएं।