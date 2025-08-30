Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Swachhata Ka Sanskaar: जयपुरवासियों अब तो सीख जाओ, बच्चे नुक्कड़ नाटक जरिए बता रहे कचरा सड़क पर न फेंके

Swachhata Ka Sanskaar: राजधानी जयपुर में ‘स्वच्छता का संस्कार’ अभियान में स्कूल में दो नाटक मंचित हुए। कलाकारों ने सफाई और कचरा न डालने का संदेश दिया। छात्रों ने पेंटिंग्स और स्लोगन प्रदर्शित किए। आयोजकों ने आमजन से स्वच्छ रहने की अपील की।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 30, 2025

Swachhata Ka Sanskaar
Play video
दो नुक्कड़ नाटकों का मंचन (फोटो- पत्रिका)

Swachhata Ka Sanskaar: जयपुर: राजस्थान पत्रिका के ‘स्वच्छता का संस्कार’ अभियान के तहत शुक्रवार को चौड़ा रास्ता स्थित सनी एकेडमी स्कूल में दो नुक्कड़ नाटकों का मंचन हुआ। इसके माध्यम से कलाकारों ने अपने आसपास सफाई रखने का संदेश दिया।


आगाज द अमेजिंग रंगमंच ग्रुप के तत्वावधान में इन नाटकों के दौरान आमजन को स्वच्छ रहने का संदेश दिया गया। दोनों नाटकों का लेखन और निर्देशन रंगकर्मी फिरोज मिर्जा ने किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने अपनी बनाई पेंटिंग्स और स्लोग्न लिखी तख्तियां भी प्रदर्शित कीं। इस दौरान ग्रप की डॉ. बुलबुल नायक और स्कूल संचालक डॉ. शेखर कपूर समेत अन्य ने संबोधित किया।

ये भी पढ़ें

Swachhata Ka Sanskar: शोभायात्रा में स्टॉल लगाने वालों को अब देना होगा शपथ पत्र, सड़क पर नहीं करेंगे कचरा
जयपुर
Swachhata Ka Sanskar

’हमने जो गलती की हैं, उसे आप न दोहराएं’


पहले नाटक के दौरान कुछ महिलाएं सड़क पर गंदगी करती नजर आती हैं। एक सफाईकर्मी उन्हें कचरा डस्टबिन में डालने की हिदायत देता है। लेकिन महिलाएं उससे कहती हैं कि सफाई करने का काम तुम्हारा है। इसी बीच निगम की टीम मौके पर पहुंचती है और महिलाओं का चालन काट देती है। अंत में दोनों महिलाएं दर्शकों से कहती हैं कि हमने जो गलती की है, उसे आप न दोहराएं।


कचरा फेंकने वाले व्यक्ति का चित्रण किया


इस दौरान राखी गुर्जर, रीना व्यास, प्रियंका टिंकर, वैभव खंडेलवाल, ज्योति नायक और शिवांगी पारीक ने विभिन्न पात्र निभाए। दूसरे नाटक में बच्चों ने पड़ोसियों के घर के बाहर कचरा फेंकने वाले व्यक्ति का चित्रण किया।


साथ ही कैसे कॉलोनी वालों ने कैसे सबक सिखाया यह बताया। नाटक में दीक्षिता, जतिन, अयान, तनिष्क, अनन्या, वांशिका और जुलेखा समेत अन्य ने किरदार निभाए।

ये भी पढ़ें

Swachhata Ka Sanskar: सेल्फी में मशगूल थे लोग… अचानक शुरू हुए नुक्कड़ नाटक ने बदल दी तस्वीर
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 09:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Swachhata Ka Sanskaar: जयपुरवासियों अब तो सीख जाओ, बच्चे नुक्कड़ नाटक जरिए बता रहे कचरा सड़क पर न फेंके

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.