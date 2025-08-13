Swachhata Ka Sanskar: अल्बर्ट हॉल पर जब लड़की ने डांटा तो लोग हुए हैरान फिर मुस्कुराए, जानें कारण

Patrika's cleanliness campaign: जयपुर अल्बर्ट हॉल पर मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद लोग हैरान भी हुए और मुस्कुराए भी। राजस्थान पत्रिका के ‘स्वच्छता का संस्कार’ अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक मंचित किया जा रहा था। वहीं एक लड़की फोटो खिंचवा रही थी कि तभी एक कलाकार ने उसके सामने कचरा फेंक दिया। लड़की भड़क उठी और कहा, ‘शर्म नहीं आती? हैरिटेज मॉन्यूमेंट के आगे कचरा फेंक रहे हो, यहां तो कचरा पात्र भी हैं।’ कलाकार ने तर्क दिया कि कचरा पहले से पड़ा है, लेकिन लड़की के ग्रुप ने दबाव बनाया,‘उठाइए और डालिए डस्टबिन में।’ तभी कलाकार ने खुलासा किया कचरा फेंकना तो नाटक का हिस्सा है। इसके बाद सभी मुस्कुरा उठे और कचरा उठा कर डस्टबिन में डाला।
कलाकारों के साथ लोगों ने भी न गंदगी करेंगे, न करने देंगे की शपथ ली। नाटक में राजस्थान पत्रिका का पैगाम है खास, स्वच्छता बने हर घर की आस…, हर नागरिक का हो यही विचार, स्वच्छता ही है सच्चा संस्कार…, राजस्थान पत्रिका की है यही पुकार, स्वच्छ जयपुर हो-जागरूक हो हर परिवार…, गंदगी हटे, संस्कार जगे, पत्रिका की आवाज से जयपुर स्वच्छ बने के नारे भी गूंजे।
गुलाबी नगर को स्वच्छता रैंकिंग में देश में नंबर वन की ओर ले जाने के लिए हैरिटेज नगर निगम में पूरे वर्ष विशेष अभियान चलाया जाएगा। मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन निगम मुख्यालय पहुंचे और निगम की सफाई व्यवस्था को परखते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए, ‘सफाई व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और पूरे साल अभियान जारी रहे, ताकि आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में और बेहतर परिणाम मिलें।’ उन्होंने कहा, ‘जिस जज्बे के साथ हम सर्वेक्षण के दौरान सफाई पर फोकस करते हैं, वही ऊर्जा पूरे वर्ष दिखने।’ बैठक में आयुक्त निधि पटेल भी मौजूद रहीं।
आगाज द अमेजिंग नाटक ग्रुप की ओर से हुए इस नाटक का निर्देशन डॉ. बुलबुल नायक ने किया। मनन आसुदानी, खुशबू, प्रताप सिंह और धीरज ने नाटक में एक्टिंग की। ग्रुप के निर्देशक फिरोज मिर्जा ने बताया कि आने वाले दिनों में नुक्कड़ नाटक रेलवे स्टेशन सहित अन्य भीड़ भरे स्थानों पर करवाए जाएंगे।