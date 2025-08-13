Swachhata Ka Sanskar: अल्बर्ट हॉल पर जब लड़की ने डांटा तो लोग हुए हैरान फिर मुस्कुराए, जानें कारण

Patrika's cleanliness campaign: जयपुर अल्बर्ट हॉल पर मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद लोग हैरान भी हुए और मुस्कुराए भी। राजस्थान पत्रिका के ‘स्वच्छता का संस्कार’ अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक मंचित किया जा रहा था। वहीं एक लड़की फोटो खिंचवा रही थी कि तभी एक कलाकार ने उसके सामने कचरा फेंक दिया। लड़की भड़क उठी और कहा, ‘शर्म नहीं आती? हैरिटेज मॉन्यूमेंट के आगे कचरा फेंक रहे हो, यहां तो कचरा पात्र भी हैं।’ कलाकार ने तर्क दिया कि कचरा पहले से पड़ा है, लेकिन लड़की के ग्रुप ने दबाव बनाया,‘उठाइए और डालिए डस्टबिन में।’ तभी कलाकार ने खुलासा किया कचरा फेंकना तो नाटक का हिस्सा है। इसके बाद सभी मुस्कुरा उठे और कचरा उठा कर डस्टबिन में डाला।