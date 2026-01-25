राजस्थान राज्य अंतरजिला सिविल सेवा टेनिस प्रतियोगिता में जयपुर टीम का शानदार प्रदर्शन, स्वर्ण पदक पर कब्जा

प्रतियोगिता के समापन समारोह में कोटा जिला कलक्टर पीयूष सामरिया ने जयपुर टीम के सभी खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने जयपुर टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं अधिकारियों और कर्मचारियों में खेल भावना, टीमवर्क और आपसी सहयोग को बढ़ावा देती हैं। कलक्टर सामरिया ने यह भी कहा कि सिविल सेवा से जुड़े अधिकारी यदि खेलों में भी उत्कृष्टता हासिल करे तो यह अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है।