राजस्थान राज्य अंतरजिला सिविल सेवा टेनिस प्रतियोगिता में जयपुर टीम का शानदार प्रदर्शन, स्वर्ण पदक पर कब्जा

जयपुर। जयपुर जिले की टीम ने राजस्थान राज्य अंतरजिला सिविल सेवा टेनिस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। प्रतियोगिता 15 से 19 जनवरी तक कोटा में आयोजित की गई। जिसमें प्रदेश के 26 जिलों की सिविल सेवा टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान जयपुर टीम ने सभी मुकाबलों में बेहतरीन सामंजस्य, अनुशासन और खेल कौशल का परिचय दिया।
जयपुर टीम का नेतृत्व अतिरिक्त निदेशक (बीमा) एवं टीम कप्तान योगमित्र दिनकर ने किया। उनके नेतृत्व में टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल मुकाबले में अपने प्रतिद्वंद्वी को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम की रणनीति, अनुशासित खेल और खिलाड़ियों की मेहनत ने जयपुर को विजेता बनाया।
जयपुर टीम में कप्तान योगमित्र दिनकर के साथ विशाल राणावत, डॉ. शशि जैन, जुगनू जलुथरिया, विजय कुमार प्रधान, महावीर जांगिड और सिद्धार्थ देवल जैसे अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल रहे। इन सभी खिलाड़ियों ने विभिन्न मुकाबलों में महत्वपूर्ण योगदान देकर टीम की जीत को सुनिश्चित किया। टीम के मैनेजर मनीष शर्मा ने आयोजन से लेकर खिलाड़ियों के समन्वय और व्यवस्थाओं को कुशलता से संभाला, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिला।
प्रतियोगिता के समापन समारोह में कोटा जिला कलक्टर पीयूष सामरिया ने जयपुर टीम के सभी खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने जयपुर टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं अधिकारियों और कर्मचारियों में खेल भावना, टीमवर्क और आपसी सहयोग को बढ़ावा देती हैं। कलक्टर सामरिया ने यह भी कहा कि सिविल सेवा से जुड़े अधिकारी यदि खेलों में भी उत्कृष्टता हासिल करे तो यह अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है।
