Jaipur News: डांडिया की ताल, बल्ले का कमाल; क्रिकेट संग जश्न बेमिसाल

गुलाबी नगरी की शाम डांडिया की खनक और क्रिकेट के जुनून से सराबोर
गुलाबी नगरी की शाम डांडिया की खनक और क्रिकेट के जुनून से सराबोर हो उठी। राजस्थान पत्रिका की ओर से
आयोजित विमल इलायची पत्रिका महारास डांडिया उत्सव- 2025 के दूसरे दिन रविवार को मंच पर जहां गरबा और डांडिया की थाप पर युवा थिरकते रहे, वहीं मोबाइल स्क्रीन पर भारत-पाकिस्तान मुकाबले का रोमांच भी सिर चढक़र बोला। संस्कृति और खेल के इस संगम ने हजारों दिलों को एक साथ जोड़ दिया। पांडाल में कहीं गरबा चल रहा था तो कहीं क्रिकेट मैच का उत्साह। युवतियां डांडिया खनकाने में मग्न थीं तो युवा कभी डांस और कभी बैट-बॉल की टक्कर देखने में व्यस्त। भारत का तिरंगा लहराते हुए प्रतिभागियों ने भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की आरती से हुई। इसके बाद करीब 200 मिनट तक पंजाबी, गुजराती और बॉलीवुड गानों पर लोग झूमते रहे। मंच संचालन आरजे सूफी, आरजे सुगंधा और आरजे आयुष ने किया।
उत्सव के दौरान विमल इलायची के सी एंड एफ तुलसी मखीजा, डीजीएम सुरेश भोला और सुपर स्टॉकिस्ट धीरज डगायच, केजीके रियलिटी के डायरेक्टर राजेश जैन, मदर डेयरी के डीजीएम (मार्केटिंग) शुमोन साह, मैनेजर (सेल्स) हरेन्द्र सिंह राठौड़ आदि गेस्ट के रूप में शामिल हुए।
उत्सव में नगर निगम हैरिटेज की आयुक्त डॉ. निधि पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने डॉ. गरिमा वत्स
के साथ डांडिया खनकाए। पटेल ने कहा कि डांडिया से भारतीय संस्कृति का जुड़ाव गहरा है। पत्रिका का यह उत्सव
लोगों को एक मंच पर जोडऩे वाला है।
ढोली तारो ढोल बाजे, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, रंगीलो म्हारो ढोलना, इंडिया वाले जैसे लोकप्रिय गीतों पर प्रतिभागियों ने
जमकर डांस किया। रंग-बिरंगे परिधानों में सजे लोग हर दिशा में थिरकते नजर आए। भीड़ और उल्लास दूसरे दिन उत्सव स्थल पर इतनी भीड़ उमड़ी कि हर ओर डांडिया की थाप और कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। लोग सेल्फी और वीडियो बनाते नजर आए।
नवरात्रि का पर्व उल्लास, आनंद और एकजुटता का संदेश लेकर आता है। यह वह समय होता है, जब समुदाय एक साथ आकर खुशियां बांटता है। पिंकसिटी में आयोजित पत्रिका महारास डांडिया उत्सव में भाग लेकर हमें बहुत अच्छा लगा। इस आयोजन के माध्यम से हमें न केवल कलाकारों से बल्कि अपने उपभोक्ताओं से भी सार्थक रूप से जुड़ने का अवसर मिला। यह वही खुशी और सामूहिकता है, जिन्हें मदर डेयरी सदैव अपने मूल्यों में समाहित करती रही है। -मनीष बंदलिश, प्रबंध निदेशक, मदर डेयरी
हर वर्ष जैसे ही नवरात्रि का आगमन होता है, पूरा शहर एक नए रंग में रंग जाता है। पत्रिका डांडिया उत्सव हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इस उत्सव में जो उत्साह, ऊर्जा और भागीदारी हमने देखी, वह इस बात का प्रमाण है कि परंपराएं कभी पुरानी नहीं होतीं, बस उन्हें नए रूप में संजोने की जरूरत होती है। -राजेश जैन, डायरेक्टर, केजीके रियलिटी
पत्रिका डांडिया उत्सव हमारे लिए वास्तव में एक खूबसूरत अनुभव रहा। देश और प्रदेश के लोगों का जबरदस्त उत्साह देखकर मन आनंदित हो गया। यह उत्सव केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ी से जोडऩे का भी एक प्रयास है। ऐसे आयोजन समाज में ऊर्जा, एकता और उल्लास का वातावरण निर्मित करते हैं। -तुलसी मखीजा, सी एंड एफ, विमल इलायची
डांडिया उत्सव पावर्ड बॉय केजीके रियलिटी है। उत्सव में को-स्पॉन्सर मदर डेयरी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैं। ब्रेवरीज पार्टनर कोको कोला है। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रॉयल लक्ष्मी पैलेस है। मेडिकल पार्टनर एसडीएमएच है। साउंड एंड लाइट पार्टनर एसएलडी है। सिक्योरिटी पार्टनर स्पेन सिक्योरिटी है। वॉयस ऑफ महारास 95 एफएम तड़क़ा है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग