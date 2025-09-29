Jaipur News: डांडिया की ताल, बल्ले का कमाल; क्रिकेट संग जश्न बेमिसाल

गुलाबी नगरी की शाम डांडिया की खनक और क्रिकेट के जुनून से सराबोर हो उठी। राजस्थान पत्रिका की ओर से

आयोजित विमल इलायची पत्रिका महारास डांडिया उत्सव- 2025 के दूसरे दिन रविवार को मंच पर जहां गरबा और डांडिया की थाप पर युवा थिरकते रहे, वहीं मोबाइल स्क्रीन पर भारत-पाकिस्तान मुकाबले का रोमांच भी सिर चढक़र बोला। संस्कृति और खेल के इस संगम ने हजारों दिलों को एक साथ जोड़ दिया। पांडाल में कहीं गरबा चल रहा था तो कहीं क्रिकेट मैच का उत्साह। युवतियां डांडिया खनकाने में मग्न थीं तो युवा कभी डांस और कभी बैट-बॉल की टक्कर देखने में व्यस्त। भारत का तिरंगा लहराते हुए प्रतिभागियों ने भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की आरती से हुई। इसके बाद करीब 200 मिनट तक पंजाबी, गुजराती और बॉलीवुड गानों पर लोग झूमते रहे। मंच संचालन आरजे सूफी, आरजे सुगंधा और आरजे आयुष ने किया।