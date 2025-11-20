जयपुरवासियों को जाम से राहत: हाईकोर्ट सामने नई भूमिगत पार्किंग तैयार, 511 चौपहिया व 190 दोपहिया वाहन एक साथ खड़े हो सकेंगे

लेकिन अब इस हमेशा व्यस्त रहने वाले मार्ग पर राहत का रास्ता खुलने वाला है। पोलो ग्राउंड में तैयार की गई नई भूमिगत पार्किंग दिसंबर में शुरू होने जा रही है, जिसमें सैकड़ों वाहन एक साथ खड़े हो सकेंगे। उम्मीद है कि इसके शुरू होते ही इस सड़क पर वर्षों से चले आ रहे पार्किंग दबाव और जाम की समस्या से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।