जयपुर में आज बदली ट्रैफिक व्यवस्था, इन रास्तों से होगी आवाजाही, देखें पूरी लिस्ट

जयपुर। ईद मिलादुन्नबी (बारावफात) का पर्व शुक्रवार को पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर जुलूस दोपहर 2 बजे चार दरवाजा मौलाना जियाउद्दीन चौराहे से शुरू होगा।
जो सुभाष चौक, जोरावर सिंह गेट, रामगढ़ मोड़ चौराहा होते हुए कर्बला पहुंचेगा, जहां यह सभा में परिवर्तित हो जाएगा। जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
-जुलूस के रवाना होने से पहले सुभाष चौक, रामगंज चौपड़ और गंगापोल रोड से चार दरवाजा की ओर जाने वाला यातायात आवश्यकतानुसार डायवर्ट कर समानांतर मार्गों से संचालित होगा।
-जुलूस के सुभाष चौक पहुंचने से पूर्व बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक की ओर जाने वाले वाहनों को बड़ी चौपड़ से ही डायवर्ट कर दिया जाएगा।
-रामगढ़ मोड़ से सुभाष चौक की तरफ जाने वाला यातायात रामगढ़ मोड़ से ही अन्य मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा।
-धोबीघाट से रामगढ़ मोड़ की तरफ आने वाले वाहनों को धोबीघाट से डायवर्ट कर दिल्ली रोड पर ले जाया जाएगा।
-आमेर से आमेर घाटी होकर जलमहल की ओर आने वाला यातायात आवश्यकतानुसार आमेर तिराहे से दिल्ली रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
-आमेर तिराहा दिल्ली रोड से आमेर की ओर जाने वाले वाहनों को भी स्थिति अनुसार डायवर्ट कर दिल्ली रोड पर संचालित किया जाएगा।
-हवामहल बाजार, सुभाष चौक से रामगढ़ मोड़, माउंट रोड, रामगंज बाजार, घाटगेट बाजार, रामगंज चौपड़ से चार दरवाजा, चार दरवाजा से सुभाष चौक तक सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग पूरी तरह निषिद्ध रहेगी।
-आमेर से सांगानेरी गेट तथा रामगंज चौपड़ से चांदपोल के बीच चलने वाली मिनी बसें और सिटी बसें एमआइ रोड, अशोका मार्ग, घाटगेट, ट्रांसपोर्ट नगर, गलता गेट और धोबीघाट होकर संचालित की जाएंगी।