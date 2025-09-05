जयपुर में आज बदली ट्रैफिक व्यवस्था, इन रास्तों से होगी आवाजाही, देखें पूरी लिस्ट

-जुलूस के रवाना होने से पहले सुभाष चौक, रामगंज चौपड़ और गंगापोल रोड से चार दरवाजा की ओर जाने वाला यातायात आवश्यकतानुसार डायवर्ट कर समानांतर मार्गों से संचालित होगा।

-जुलूस के सुभाष चौक पहुंचने से पूर्व बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक की ओर जाने वाले वाहनों को बड़ी चौपड़ से ही डायवर्ट कर दिया जाएगा।

-रामगढ़ मोड़ से सुभाष चौक की तरफ जाने वाला यातायात रामगढ़ मोड़ से ही अन्य मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा।

-धोबीघाट से रामगढ़ मोड़ की तरफ आने वाले वाहनों को धोबीघाट से डायवर्ट कर दिल्ली रोड पर ले जाया जाएगा।

-आमेर से आमेर घाटी होकर जलमहल की ओर आने वाला यातायात आवश्यकतानुसार आमेर तिराहे से दिल्ली रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

-आमेर तिराहा दिल्ली रोड से आमेर की ओर जाने वाले वाहनों को भी स्थिति अनुसार डायवर्ट कर दिल्ली रोड पर संचालित किया जाएगा।