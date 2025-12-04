बाइक मैराथन नहीं ये Jaipur का जाम है, जगह पहचानें… इसका जिम्मेदार आखिर कौन हैं…? देखें और तस्वीरें

Jaipur News: राजधानी जयपुर का ट्रांसपोर्ट नगर इलाका इन दिनों भीषण यातायात जाम की समस्या से जूझ रहा है। जयपुर-आगरा रोड को जोड़ने वाले घाट की गूणी का संकरा रास्ता वाहनों के दबाव के कारण पूरी तरह से चरमरा गया है, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आधा घंटे से एक घंटे तक की देरी हो रही है। इस समस्या की जड़ ट्रांसपोर्ट नगर टनल पर दुपहिया वाहनों की आवाजाही पर लगा बार-बार का प्रतिबंध है, लेकिन सवाल यह है कि इस जानलेवा जाम का असली जिम्मेदार कौन है. खुद वाहन चालक या पुलिस-प्रशासन… ?