Jaipur Triple Suicide : परिवार-पड़ोस सदमे में, सभी का एक सवाल- क्यों उठाया ऐसा कदम? सुसाइड नोट में था एक नाम

इस कमरे में मिले थे बुजुर्ग दंपती और बेटे के शव। फोटो पत्रिका
Jaipur Triple Suicide : जयपुर के करणी विहार इलाके के सुंदर नगर में बुजुर्ग दंपती और उनके बेटे की आत्महत्या के बाद परिवार और पड़ोसी सदमे में हैं। कॉलोनी में घटना को लेकर सवाल छाए हुए हैं कि परिवार ने ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस मृतकों के सुसाइड नोट की जांच कर रही है जिसमें परिवार ने ससुराल पक्ष पर प्लॉट हड़पने का आरोप लगाया। रूपेन्द्र के भाई शशिकांत शर्मा ने मामला दर्ज करवाया है।
सुसाइड करने वाले रूपेन्द्र शर्मा, उनकी पत्नी सुशीला व बेटा पुलकित पहले मानसरोवर में रहते थे। बाद में करणी विहार इलाके में रहने लगे थे। मकान मालिक रामगोपाल शर्मा ने बताया कि रूपेन्द्र दो साल से उनके मकान में किराए पर रह रहे थे। वह रोजाना सुबह 5 बजे उठते और पानी की मोटर चालू करके सैर पर निकलते। शनिवार सुबह 8 बजे तक जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने पड़ोस में रहने वाले भाई को सूचना दी और परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंचे।
सुबह 9.30 बजे थानाप्रभारी सीआइ हवा सिंह और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मकान का गेट खोला, जहां अर्धनग्न अवस्था में रूपेन्द्र और पुलकित के शव पड़े थे। रूपेंद्र राजस्थान बैंक में अकाउंटेंट थे। वर्ष 2015 में बैंक के मर्ज होने के बाद उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। बेटा पुलकित भी एक निजी बैंक में कार्यरत था।
पुलिस को कमरे की टेबल पर अंग्रेजी में लिखा एक पन्ने का सुसाइड नोट मिला है। इस सुसाइड नोट में रूपेंद्र ने अपने साले पर प्लॉट हड़पने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, पुलिस ने सुसाइड नोट में लिखे नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। चौक में रखे एक बर्तन में हलवा था। पुलिस को तीन गिलास मिले, जिन पर सफेद पाउडर जैसा पदार्थ लगा था। पुलिस अब हलवे और गिलासों में मिले पदार्थ की जांच कर रही है।
