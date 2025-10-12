Jaipur Triple Suicide : परिवार-पड़ोस सदमे में, सभी का एक सवाल- क्यों उठाया ऐसा कदम? सुसाइड नोट में था एक नाम

सुसाइड करने वाले रूपेन्द्र शर्मा, उनकी पत्नी सुशीला व बेटा पुलकित पहले मानसरोवर में रहते थे। बाद में करणी विहार इलाके में रहने लगे थे। मकान मालिक रामगोपाल शर्मा ने बताया कि रूपेन्द्र दो साल से उनके मकान में किराए पर रह रहे थे। वह रोजाना सुबह 5 बजे उठते और पानी की मोटर चालू करके सैर पर निकलते। शनिवार सुबह 8 बजे तक जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने पड़ोस में रहने वाले भाई को सूचना दी और परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंचे।