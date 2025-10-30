UDH की नई पहल: सड़क मरम्मत में अब नहीं चलेगा लापरवाही का खेल, थर्ड पार्टी करेगी जांच



इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क मरम्मत कार्य मजबूत और मानक के अनुरूप हों। अब तक यह देखा गया था कि नगर निकायों द्वारा की जा रही सड़क मरम्मत कार्यों में लापरवाही और घटिया गुणवत्ता की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। कई जगह सड़कों की मरम्मत के कुछ ही समय बाद गड्ढे उभर आते हैं, जिससे वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को परेशानी होती है।