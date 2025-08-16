Janmashtami: राधा-कृष्ण के मंदिरों के चलते जयपुर का नाम पड़ा ‘अपर वृंदावन’, सैकड़ों मंदिरों से गूंजता है कृष्ण नाम



भागवत पुराण में वर्णित श्री कृष्ण के सुदर्शन वन में आने का प्रमाण चरण मंदिर है। इसके अलावा चित्तौड़ के किले से आए मीरा के गिरधर गोपाल जगत शिरोमणि मंदिर में हैं। मथुरा की कृष्ण जन्म भूमि का सवाई जयसिंह जीर्णोद्धार करवा कर अपनी पुत्री का जन्माष्टमी पर विवाह किया। मानसिंह प्रथम ने वृंदावन सहित देश में कृष्ण के दर्जनों मंदिर बनवाए थे।