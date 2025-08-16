करौली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर छाएगा उल्लास, मदनमोहनजी मंदिर में लगेगा श्रद्धालुओं का तांता

शहर में जन्माष्टमी पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए शनिवार को सभी छोटे-बड़े वाहनों का प्रवेश परकोटे अन्दर प्रतिबंधित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम ने बताया कि जन्माष्टमी पर परकोटे अन्दर मोटरसाइकिलों से लेकर अन्य बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर तक आवाजाही में कोई परेशानी नहीं हो। इसके अलावा मंदिर से यात्रियों के प्रवेश व निकासी का मार्ग अलग अलग होगा। उन्होंने शहर के दुकानदारों और शहरवासियों से भी सहयोग की अपील की है।