जयपुर में JDA का एक्शन: 6 बीघा में बसी अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, कार्रवाई का खर्च भी वसूला जाएगा

खास बात यह है कि इस कार्रवाई में हुए खर्च की वसूली भी जेडीए अब दोषी पक्ष से ही करेगा। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बताया कि ग्राम कालवाड़ में मंडा भोपावास रोड पर करीब 6 बीघा कृषि भूमि पर बिना किसी अनुमति के 'गणपति विहार' नाम से एक नई कॉलोनी बसाई जा रही थी। भूमाफियाओं ने यहां मिट्टी-ग्रेवल की सड़कें बिछा दी थीं और भूखंडों का सीमांकन करने के लिए बाउंड्रीवाल खड़ी कर ली थी।