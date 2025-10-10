जयपुर: जेडीए ने प्रशासनिक दृष्टि से जोन बांटे, नए गांवों को जोन में किया शामिल, यहां देखें पूरी लिस्ट

पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। जेडीए रीजन की सीमाएं बढ़ने के बाद शुक्रवार को जोन का निर्धारण भी कर दिया गया। कुल 27 जोन बनाए गए हैं। पहले यह संख्या 18 थी। राज्य सरकार की ओर से तीन अक्टूबर को जारी की गई अधिसूचना में शामिल किए गए 679 नवीन राजस्व गांवों को जेडीए के अलग-अलग जोन में शामिल कर दिया गया है।
जेडीए अधिकारियों की मानें तो जोन एक से आठ तक को पहले की तरह ही रखा गया है। वहीं, नौ से 14 की सीमाओं परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा जोन 15 से 25 तक में पुराने इलाकों को रखते हुए नए राजस्व ग्रामों को भी जोड़ा गया है।
पृथ्वीराज नगर-उत्तर और पृथ्वीराज नगर-दक्षिण के अब तक दो-दो जोन थे। जेडीए ने जो नया आदेश जारी किया है, उसमें चार की जगह दो जोन कर दिए हैं। इनको संख्या नहीं दी गई है।
