जयपुर: जेडीए ने प्रशासनिक दृष्टि से जोन बांटे, नए गांवों को जोन में किया शामिल, यहां देखें पूरी लिस्ट

जयपुर। जेडीए रीजन की सीमाएं बढ़ने के बाद शुक्रवार को जोन का निर्धारण भी कर दिया गया। कुल 27 जोन बनाए गए हैं। पहले यह संख्या 18 थी। राज्य सरकार की ओर से तीन अक्टूबर को जारी की गई अधिसूचना में शामिल किए गए 679 नवीन राजस्व गांवों को जेडीए के अलग-अलग जोन में शामिल कर दिया गया है।